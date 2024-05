Để doanh nghiệp là nơi làm việc tin cậy với người lao động trẻ

Đây là kết quả nằm trong báo cáo khảo sát về nơi làm việc tốt nhất năm 2024 do Great Place To Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - thực hiện với chủ đề "Xuất sắc là có thể: Best Workplaces™ in Vietnam dẫn đầu xu thế".



Cụ thể, báo cáo được đưa ra dựa trên phân tích kết quả khảo sát bảo mật danh tính của 125.000 người lao động, đại diện cho tiếng nói của 135.000 người lao động tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đây cũng là năm ghi nhận số lượng người lao động tham gia và phản hồi khảo sát cao kỷ lục. Nếu so với báo cáo năm 2023, số lượng người lao động tham gia khảo sát đã tăng hơn gấp đôi.

Báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam đang chứng kiến sự gia tăng của lực lượng lao động trong độ tuổi dưới 34 tuổi.

Việt Nam hiện có khoảng một nửa dân số trong độ tuổi lao động dưới 34 tuổi và dự báo có thêm khoảng 1,5-1,6 triệu người tham gia lực lượng lao động mỗi năm. Nhóm lao động trẻ ngày càng tăng này mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức khác biệt cho các doanh nghiệp.

Trong đó, thế hệ trẻ có xu hướng được giáo dục tốt hơn và am hiểu công nghệ hơn, mong muốn tạo dấu ấn và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, đất nước.

Với những khác biệt so với lực lượng lao động thuộc thế hệ trước đó, phong cách quản lý truyền thống có thể không còn phù hợp với nhóm lao động trẻ và vấn đề đặt ra là cần có những cách tiếp cận mới để khai thác tối đa tiềm năng của lực lượng lao động mới này.

Ông Roland Wee - Chủ tịch HĐQT Great Place To Work® ASEAN và ANZ chia sẻ một số thông tin khảo sát quan trọng tại sự kiện công bố Best Workplaces™ in Vietnam 2024

Dựa trên kết quả khảo sát, đơn vị phân tích cho biết 2 trong 10 hành vi lực lượng lao động trẻ đang nhận được tại nơi làm việc gồm "nhận được khoản chia sẻ lợi nhuận của tổ chức một cách công bằng" và "cấp quản lý ghi nhận những sai sót không cố ý là một điều khó tránh khỏi khi vận hành doanh nghiệp" có cấp độ tỷ thuận lớn với nơi làm việc được đánh giá là có độ tin cậy cao.

Trải nghiệm tích cực của người lao động dưới 35 tuổi tham gia khảo sát với cả 2 hành vi kể trên đều ghi nhận ở mức 83% tại nơi làm việc hiện tại. Kết quả này đến từ nỗ lực của các doanh nghiệp tham gia khảo sát trong việc tạo dựng niềm tin về quy trình tưởng thưởng là công bằng, chứ không phải là số tiền thưởng là bao nhiêu cũng như việc tạo ra an toàn tâm lý nơi làm việc khi người lao động thấy rằng việc mắc lỗi là một phần của sự tiến bộ trong lao động.

Một hành vi khác nhóm lao động trẻ ghi nhận mức độ tỷ lệ thuận là 80% với nơi làm việc được đánh giá là có độ tin cậy cao trong là: cấp quản lý làm rõ những mong đợi của họ.

Ngoài ra, các hành vi có mối tương quan lớn nhất với một môi trường làm việc có độ tin cậy cao với những người lao động dưới 35 tuổi là cấp quản lý tuyển dụng những người phù hợp; cấp quản lý nói đi đôi với làm; được quan tâm chân thành với tư cách không chỉ là nhân viên; được nhận quyền lợi đặc biệt và khác biệt; được khuyến khích cân bằng công việc và đời sống cá nhân; được quản lý phản hồi những đề xuất và ý tưởng; và cơ cấu xét duyệt cơ hội thăng tiến xứng đáng.

Đại diện 25 doanh nghiệp được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2024

Cũng theo khảo sát của Great Place To Work®, nếu tính chung tất cả độ tuổi người lao động tham gia khảo sát, 3 hành vi có cấp độ tỷ lệ thuận lớn nhất với nơi làm việc có độ tin cao ghi nhận sự thay đổi trong năm nay gồm cấp quản lý làm tốt việc phân công trách nhiệm và điều phối nhân sự (mức độ tỷ lệ thuận 95%); việc làm của cấp quản lý đôi với lời nói (mức độ tỷ lệ thuận 94%) và nếu tôi bị đối xử không công bằng, tôi tin rằng tôi sẽ có một cơ hội công bằng nếu tôi kháng nghị (mức độ tỷ lệ thuận 93%).

Ngoài ra, các hành vi có cấp độ tỷ lệ thuận 90% trở lên với môi trường làm việc có độ tin cậy cao còn có Cấp quan lý có thành ý tìm kiếm và phản hồi những đề xuất và ý tưởng; Cấp quản lý biết giữ lời hứa; Mọi người đều có cơ hội được công nhận đặc biệt; Ban quản lý trân trọng công việc được hoàn thành tốt và nỗ lực của nhân viên; Tôi nhiệt tình giới thiệu công ty của tôi với bạn bè và gia đình như là một nơi tuyệt vời để làm việc; Các nhà quản lý tránh thiên vị; và Chúng tôi cổ vũ những người thử nghiệm cách mới và hay hơn để làm việc, bất kể kết quả như thế nào.

Thông tin chi tiết: Tại đây