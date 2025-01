Để học sinh ngồi "nhầm chỗ", cựu trưởng phòng giáo dục bị bắt

Chiều 10-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khởi tố 4 bị can, trong đó bắt tạm giam 3 bị can để điều tra.

Cơ quan tố tụng đang thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam các bị can để điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 25-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 9-1-2025, đã ra quyết định khởi tố 4 bị can.

Trong đó, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can gồm Ngô Phi Hùng, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; Vũ Văn Quế, nguyên viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; Trịnh Đình Hưng, nguyên Hiệu Trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lò Đức Liêm, nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quan Hóa.

Kết quả điều tra xác định năm học 2021- 2022, nhóm này đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để thực hiện việc tham mưu, ký duyệt điều chỉnh đối tượng tuyển sinh, xét tuyển sinh, ký duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa cho 36 học sinh không đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư số 01 ngày 15-1-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 1,2 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.