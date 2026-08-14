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Đề nghị kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên

| | Xã hội

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngày 14/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh để xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và TP Đồng Nai.

Ông Trần Quý Kiên. (Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Quý Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai nhân sự này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo cơ quan kiểm tra Đảng, những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, địa phương công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quý Kiên và bà Nguyễn Thị Gái.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được vẫn còn có một số vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Anh Văn/VTC News

VTC News

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