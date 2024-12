Đề nghị truy tố luật sư Phan Hòa Nhựt với khung hình phạt đến 15 năm tù

Ngày 25/12, Viện KSND quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết, đơn vị này nhận được bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận với đề nghị truy tố bị can Phan Hòa Nhựt (luật sư thuộc Đoàn luật sư TPHCM), Lê Thị Quỳnh Như (24 tuổi, quê Đắk Lắk) và Trần Văn Toàn (30 tuổi, quê Nam Định) cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, lúc 7 giờ 15 phút ngày 15/5, Đội CSĐTTP về Ma túy Công an quận Phú Nhuận, phối hợp Công an phường 7 quận Phú Nhuận kiểm tra nhà cho thuê ở đường Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM) do Lê Thị Quỳnh Như là người thuê phòng. Qua kiểm tra đã phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng chất ma túy là Như, Toàn, Nhựt và Trần Thị Hoài T. (SN 2000, hộ khẩu tỉnh Đắk Lắk).

Căn cứ những tài liệu, chứng cứ do Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận thu thập theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự trong quá trình điều tra vụ án, đủ cơ sở, chứng cứ, chứng minh Lê Thị Quỳnh Như là người chấp thuận cho Toàn, T., Nhựt đến căn nhà 61 Trần Kế Xương để cùng sử dụng ma túy.

Bị can Phan Hòa Nhựt là người trả tiền để Toàn đặt mua ma túy, cung cấp đĩa sành, đèn laze, đèn phi hành gia và tờ tiền 10.000 đồng để phục vụ cho việc sử dụng ma túy của cả nhóm.

Bị can Trần Văn Toàn là người đã đặt mua ma túy về, trực tiếp đổ ma túy ra đĩa sành của Phan Hòa Nhựt, sử dụng thẻ ngân hàng của Toàn để sử dụng ma túy, trực tiếp pha ma túy nước vui để cả nhóm cùng sử dụng; sử dụng loa thùng của Toàn để mở nhạc phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Kết luận điều tra khẳng định cả 3 bị can Nhựt, Toàn và Như phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Các bị can Phan Hòa Nhựt, Lê Thị Quỳnh Như và Trần Văn Toàn đang bị tạm giam.

Đối với Trần Thị Hoài T., Cơ quan điều tra xác định T. là người không trực tiếp tham gia vào việc mua ma túy, không tham gia việc chuẩn bị ma túy. Cơ quan điều tra đã bàn giao T. cho Công an phường 7, quận Phú Nhuận để xử lý hành chính đối với T. về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.