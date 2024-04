Đề nghị truy tố nguyên Hiệu trưởng và 5 cán bộ Trường đại học Đồng Nai

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai; đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 6 bị can về các tội danh nêu trên.

Trong đó, ông Trần Minh Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và các bị can Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng Kế toán; Đặng Minh Thư, nguyên Phó trưởng Phòng Đào tạo; Lê Thị Hoài Lan, nguyên trưởng bộ môn Quản lý giáo dục; Dương Minh Hiếu, nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng bị đề nghị truy tố về tội danh "L ợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trường Đại học Đồng Nai

Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung, nguyên kế toán bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Theo kết luận điều tra, từ năm 2009 - 2019, với vai trò là hiệu trưởng, bị can Trần Minh Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo cấp dưới theo dõi thu, chi để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm với tổng số tiền hơn 69,8 tỷ đồng. Hành vi của Trần Minh Hùng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng (đến nay Trường Đại học Đồng Nai đã khắc phục được 697 triệu đồng, còn hơn 887 triệu đồng) và gây thiệt hại cho Trường Đại học Đồng Nai gần 12 tỷ đồng (đến nay đã thu hồi được hơn 3,3 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2009 - 2017, các bị can liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại cho nhà trường số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, đồng thời không nộp thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 887 triệu đồng.

Giai đoạn từ năm 2018 - 2019, thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được hơn 53 tỷ đồng nhưng bị can Trần Minh Hùng đã giao cho Phan Văn Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức.

Sau đó Phan Văn Thanh đã thống nhất với các bị can: Thư, Hiếu thực hiện theo chỉ đạo của Trần Minh Hùng, cân đối thu chi, quyết toán theo định mức đã ban hành.

2 bị can Lan và Hiếu, trong quá trình chấm bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp (giai đoạn 2018 -2019) đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền công chấm không đúng quy định gây thiệt hại cho nhà trường hơn 187 triệu đồng.

Bị can Võ Thị Ngọc Dung, nguyên kế toán bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản với số tiền gần 3 tỷ đồng.