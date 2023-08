Để roaming không còn là dịch vụ "người giàu"

Trước đây, nhắc tới chi phí viễn thông khi đi ra nước ngoài, roaming gây ra nỗi ám ảnh cho người dùng với giá cước khủng và việc khó kiểm soát chi phí. Đây chắc chắn không phải là lựa chọn của đại đa số người dùng. Thay vào đó, đa phần khách hàng sẽ chọn mua SIM ở nước sở tại, hoặc thuê thiết bị phát wifi. Giải pháp này thoạt nhìn có vẻ tối ưu, nhưng việc ngắt kết nối với số điện thoại ở Việt Nam sẽ đem lại nhiều rủi ro và bất tiện cho khách hàng khi ở nước ngoài. Ví dụ như người dùng sẽ không thể nhận được các tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản quan trọng, mã OTP để thực hiện thanh toán chuyển khoản… Đồng thời việc đi mua SIM tại nước sở tại, hay thuê cục wifi cũng đem lại không ít phiền toái, mất thời gian và công sức di chuyển đăng ký.

Với triết lý lấy khách hàng là trung tâm, Viettel đã đặt mục tiêu phá vỡ định kiến: dịch vụ "nhà giàu" của Roaming. Hàng loạt các gói cước Data Roaming chỉ từ 20.000 đồng/ngày đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của đại đa số khách hàng.

Đến hiện tại, Viettel cũng là nhà mạng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam triển khai chính sách "Roam Like Home" với giá roaming tương đương giá trong nước tại Lào, Campuchia (từ 1/1/2017), tại cùng thời điểm với làn sóng Roam Like Home của Châu Âu. Theo đó, giá thoại giảm đến 14 lần, giá data giảm đến 140 lần so với trước đây. Hiện nay Viettel vẫn là nhà mạng có giá roaming tốt nhất tại Lào, Campuchia với giá cước gọi chỉ 2.000 đồng/phút, nhận cuộc gọi hoàn toàn miễn phí. Sau khi triển khai Roam Like Home sang các nước Đông Dương, hiện tại số lượng khách hàng Viettel dùng roaming tại Lào, Campuchia tăng gấp 6 lần, lưu lượng data khách hàng sử dụng khi đi nước ngoài tăng 1.200 lần so với thời điểm chưa áp dụng.

Việc đăng ký gói cước roaming cũng trở nên đơn giản hơn, người dùng chỉ cần một thao tác đăng ký đơn giản, nhắn tin gửi tới 191 là người dùng đã có thể yên tâm "xuất ngoại". Ngay cả khi ở nước ngoài, người dùng cũng có thể đăng ký gói roaming theo nhu cầu ngay trên ứng dụng MyViettel. Hơn nữa, đăng ký sử dụng roaming hiện nay là miễn phí, nhận tin nhắn cũng miễn phí, người dùng hoàn toàn có thể kiểm soát được việc nghe gọi, nhắn tin có tính phí.

Với vùng phủ sóng tới 105 quốc gia trên thế giới với chi phí khoảng 20.000 đồng/ngày, gói Data Roaming Viettel đang là sự lựa chọn của rất nhiều khách hàng thay thế cho việc mua SIM mới hay thuê cục phát wifi. Đặc biệt hơn, hiện nay khi đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Viettel đang ưu đãi tăng gấp 2 lưu lượng giá không đổi. Các gói data kéo dài 5 ngày hay 10 ngày có tới trung bình 1GB/ngày để sử dụng thoải mái. Từ nay người dùng có thể tự tin mang SIM Viettel đi quốc tế mà không còn phải lo ngại vấn đề phát sinh hóa đơn điện thoại cao sau mỗi chuyến đi.