Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thượng tướng, Thiếu tướng trong CAND

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm vừa ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo tờ trình của Chính phủ dự luật sửa đổi, bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an nhân dân bao gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng.

Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm.

Theo đó, đề xuất bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Đề xuất bổ sung 5 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng gồm: Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân, Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; 1 trợ lý uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng 2 vị trí phó Cục trưởng và tương đương của 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đối với tuổi phục vụ cao nhất của Công an nhân dân, đề xuất bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ. Cụ thể, nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 3 tuổi. Tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Nữ sĩ quan có cấp hàm đại tá tăng 5 tuổi, Thượng tá tăng 3 tuổi và cấp Tướng vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Thời điểm tính toán tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ ngày 1/1/2021./.