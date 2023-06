Đề xuất bổ sung hơn 400 tỷ đồng sửa chữa nhiều tuyến quốc lộ

Sạt ta-luy âm trên Quốc lộ 37, đoạn qua huyện Bắc Yên, Sơn La. Ảnh tư liệu: Hữu Quyết/TTXVN

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung vốn để sửa chữa một số tuyến quốc lộ, một số cầu và xử lý điểm đen tai nạn giao thông với tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng.

Đối với đề xuất sửa chữa Quốc lộ 38B đoạn từ Quốc lộ 38 đến cầu Hợp Lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, đoạn tuyến này được đầu tư xây dựng trong Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 492 đoạn Km0 - Km12 và nhánh nối từ đường tỉnh 492 đến bến xe Hòa Mạc có bề rộng nền đường 9m và bền rộng mặt đường 7m.

Do khó khăn về nguồn vốn nên đoạn tuyến trên mới hoàn thành đầu tư đến điểm dừng kỹ thuật và được Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận, giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bảo trì từ ngày 1/5/2017.

Tuy công tác quản lý, bảo trì trên Quốc lộ 38B đoạn từ Quốc lộ 38 đến cầu Hợp Lý đã được quan tâm thực hiện nhưng do dự án chưa hoàn thành hồ sơ xác nhận hết bảo hành công trình nên chưa đủ cơ sở pháp lý để bố trí kinh phí sửa chữa, hoàn thiện lớp móng, mặt đường theo quy định của pháp luật về quản lý bảo trì và đầu tư xây dựng công trình.

"Do lưu lượng xe tải nặng lưu thông qua đoạn tuyến trên rất lớn, trong điều kiện tình trạng kỹ thuật đường chưa hoàn thiện, dẫn đến nền đường bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến kết cấu công trình và an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nam đã có tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình, với kinh phí 45 tỷ đồng", Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Để sửa chữa các hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận danh mục chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa hoàn thiện nền, móng, mặt đường, thoát nước, hệ thống an toàn giao thông Quốc lộ 38B đoạn từ Km 74+890, Quốc lộ 38 cũ đến Km 4+624, đường tỉnh 492 cũ (bao gồm các nhánh nút giao phía Nam cầu Hợp Lý) với kinh phí dự kiến là 45 tỷ đồng.

Một số tuyến quốc lộ khác cũng được Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung vốn trong kế hoạch bảo trì năm 2023 để sửa chữa như: Quốc lộ 47, Quốc lộ 217, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 281, Quốc lộ 55 với tổng kinh phí 121 tỷ đồng.

Lý do được Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất là để kịp thời xử lý các hư hỏng, bất cập nhằm tăng cường kết nối quốc lộ với tuyến cao tốc, phát huy hiệu quả đầu tư các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành đưa vào khai thác gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết; dự kiến tiếp tục hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2023 các đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đối với xử lý điểm đen tai nạn giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại Km94 - Km95 Quốc lộ 21 tỉnh Hòa Bình; sửa chữa hư hỏng mặt đường, xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên Quốc lộ 15D, tỉnh Quảng Trị với tổng kinh phí hơn 130 tỷ đồng.

Sửa chữa đột xuất cầu Chả 2 Km 217+735 Quốc lộ 37 và sửa chữa đột xuất tràn Pắc Cụp Km 170+600, Quốc lộ 2C, tỉnh Tuyên Quang với tổng kinh phí 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề xuất sửa chữa đoạn Km0 - Km 1+500, Quốc lộ 62 đoạn qua thành phố Tân An, tỉnh Long An và sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông các đoạn Km 176+495 - Km 181+300, Km 184+450 - Km187, Quốc lộ 27, tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng...

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong kế hoạch vốn bảo trì năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam được phân bổ để phục vụ quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ gần 12.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 5/2023, giá trị đã nghiệm thu hoàn thành mới đạt khoảng hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 23%; kinh phí đã giải ngân đạt hơn 3.350 tỷ đồng, đạt khoảng 28%.