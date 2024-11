Hãng hàng không nào bay nhiều nhất hiện nay?

Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép bay thường lệ lịch bay mùa đông năm 2024 cho 5 hãng hàng không Việt Nam và 72 hãng hàng không nước ngoài. Theo đó, từ ngày 27-10-2024 đến ngày 29-3-2025, có hơn 4.600 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 188 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa hè 2024.

Trung Quốc có nhiều hãng bay đến Việt Nam nhất

Lịch bay mùa đông năm 2024 có sự tham gia của 4 hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VN, Vietjet Air - VJ, Vietravel Airline - VU, và Bamboo Airlways - QH) và 72 hãng hàng không nước ngoài với tổng tần suất đạt 2.720 chuyến bay khứ hồi/tuần; trong đó, các hãng hàng không Việt Nam đạt 1.013 chuyến bay khứ hồi/tuần và các hãng hàng không nước ngoài đạt 1.707 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng tương ứng lần lượt là 152 chuyến khứ hồi/tuần và 236 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa Hè năm 2024.

Các hãng hàng không Việt Nam khai thác 98 đường bay quốc tế thường lệ đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với lịch bay mùa hè năm 2024. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 60 đường bay cùng tần suất 420 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 41 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa hè năm 2024. Vietjet Air khai thác 71 đường bay với 580 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 110 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa hè năm 2024.

Các hãng hàng không nước ngoài của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam thực hiện các chuyến bay chở khách hoặc hàng hoá trên 124 đường bay, tăng 3 đường bay so với lịch bay mùa hè năm 2024.

Quốc gia có số lượng các hãng hàng không khai thác nhiều nhất là Trung Quốc, với 13 hãng; tiếp sau là Hàn Quốc với 10 hãng. Đài Loan (Trung Quốc) và Hồng Kông (Trung Quốc) cùng có 5 hãng hàng không bay thường lệ đến Việt Nam.

Về bay nội địa, 5 hãng hàng không Việt Nam (VN, VJ, VU, QH, và Pacific Airlines - BL) khai thác 45 đường bay kết nối 22 sân bay khác trong nước. Vietjet khai thác 35 đường bay với 790 chuyến bay khứ hồi/tuần. Vietnam Airlines (bao gồm Vasco) khai thác 34 đường bay với 912 chuyến bay khứ hồi/tuần. Bamboo Airways khai thác 11 đường bay với 130 chuyến bay khứ hồi/tuần; Pacific Airlines với 11 đường bay cùng tần suất 77 chuyến bay khứ hồi/tuần; và Vietravel Airlines với 5 đường bay cùng tần suất 49 chuyến bay khứ hồi/tuần.

Tân Sơn Nhất tăng mạnh số chuyến bay quốc tế trong mùa đông

Ba sân bay quốc tế là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng là các sân bay có hoạt động khai thác với tần suất và cường độ lớn nhất.

Tại sân bay Nội Bài, khai thác tổng cộng 1.771 chuyến bay khứ hồi/tuần. Trong đó bay quốc tế đạt 897 chuyến, bay nội địa 874 chuyến, tương tự lịch bay mùa hè.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, khai thác 2.451 chuyến bay khứ hồi/tuần. Trong đó bay quốc tế đạt 1.031 chuyến (tăng 100 chuyến/tuần so với lịch bay mùa hè), bay nội địa 1.420 chuyến.

Tại sân bay Đà Nẵng, khai thác 711 chuyến bay khứ hồi/tuần. Trong đó bay quốc tế đạt 364 chuyến, bay nội địa 347 chuyến.

Đối với các sân bay quốc tế khác như: Cam Ranh, Phú Quốc cũng được các hãng hàng không quốc tế đẩy mạnh khai thác trong lịch bay mùa đông. Theo đó, sân bay Cam Ranh có 2 hãng hàng không Việt Nam (VN,VJ) và 12 hãng hàng không nước ngoài khai thác 11 đường bay với tần suất khai thác đạt 212 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 75 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa hè 2024. Sân bay Phú Quốc có 11 hãng nước ngoài và VJ khai thác 11 đường bay quốc tế với 154 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 64 chuyến bay khứ hồi/tuần so với lịch bay mùa hè 2024.