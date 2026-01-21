Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề xuất đầu tư để cải tạo đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

21-01-2026 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cao năng lực tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cao năng lực tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh giai đoạn I, với tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 4.500 tỷ đồng.

Mục tiêu là từng bước khắc phục các điểm nghẽn hạ tầng, nâng cao an toàn và năng lực vận tải trên trục đường sắt huyết mạch Bắc - Nam. Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết dự kiến trình, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý I năm nay; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II.

Dự án khi hoàn thành sẽ cải thiện kết cấu hạ tầng đường sắt, kéo dài tuổi thọ công trình, giảm chi phí sản xuất, chi phí duy tu bảo dưỡng hàng năm, nâng cao khả năng bảo đảm an toàn chạy tàu, qua đó nâng cao năng lực và chất lượng vận tải.

Bên cạnh đó, việc cải tuyến, tăng bán kính đường cong để nâng cao năng lực thông qua sẽ làm tăng lưu thông hàng hóa và hành khách, giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện phát triển kinh tế trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Công trình còn góp phần tăng khả năng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt (khối lượng vận chuyển hàng hóa trên toàn tuyến tăng 1,3 – 1,5 lần và khối lượng vận chuyển hành khách tăng 1,5 – 1,6 lần; tốc độ tàu khách dự kiến tăng lên bình quân trên 80 km/h, tàu hàng dự kiến đạt 50 km/h trên trục đường sắt Bắc – Nam); khắc phục tình trạng vận chuyển quá khổ, quá tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ; giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt, giảm thiệt hại về người và tài sản trên hành lang vận tải Bắc – Nam.


Theo Kiên Dương

VTV

