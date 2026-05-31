Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất định danh người gửi hàng hóa qua bưu chính

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người gửi hàng hóa qua bưu chính phải cung cấp thông tin định danh theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Đề xuất định danh người gửi hàng hóa qua bưu chính - Ảnh 1.

Người gửi hàng hóa qua bưu chính phải cung cấp thông tin định danh

Dự thảo quy định chi tiết về định danh và truy vết bưu gửi. Bưu gửi được định nghĩa bao gồm: Thư và gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, chia chọn, vận chuyển và phát tới địa chỉ người nhận hoặc địa điểm nhận theo thỏa thuận.

Mỗi bưu gửi phải được gắn với một mã định danh duy nhất trong phạm vi hệ thống của doanh nghiệp bưu chính, do doanh nghiệp bưu chính tạo lập kể từ thời điểm chấp nhận bưu gửi và được duy trì liên tục, không bị gián đoạn trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

Mã định danh bưu gửi được sử dụng để theo dõi, quản lý và truy vết bưu gửi trong toàn bộ quá trình chấp nhận, chia chọn, vận chuyển và phát bưu gửi, đồng thời phục vụ quản lý, sử dụng dữ liệu bưu chính theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của người gửi là phải cung cấp thông tin định danh theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Doanh nghiệp bưu chính cũng cần định danh người trực tiếp sử dụng dịch vụ bưu chính khi thực hiện thủ tục nhận gửi.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung đưa ra quy định mới về bảo đảm an toàn, an ninh trong ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính gồm: Bổ sung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính trong việc định danh người gửi và lưu trữ thông tin định danh người gửi, thông tin bưu gửi để có thể truy xuất phục vụ công tác xác minh khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Khi có căn cứ xác định bưu gửi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với bưu gửi đó trong thời gian cần thiết để kiểm tra, xác minh và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu tạm dừng cung cấp dịch vụ, kiểm tra, xử lý bưu gửi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về việc sử dụng dịch vụ bưu chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao trong phạm vi cần thiết và theo quy định của pháp luật về dữ liệu và pháp luật có liên quan; đảm bảo giấy tờ về bản quyền, xuất xứ hàng hóa và các giấy tờ cần thiết khác theo quy định trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên đường, có thể xuất trình cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Việc định danh nhằm bổ sung trách nhiệm của người gửi trong việc cung cấp thông tin định danh của mình khi sử dụng dịch vụ bưu chính, chịu trách nhiệm về nội dung bưu gửi, cung cấp bản chính hoặc bản sao hóa đơn, chứng từ, giấy phép chuyên ngành, giấy chứng nhận hoặc giấy tờ khác có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền kèm theo gói, kiện hàng hóa.

Theo kế hoạch, dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10-2026.

Theo Thuỳ Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ đạo của Chính phủ về giải phóng mặt bằng dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Chỉ đạo của Chính phủ về giải phóng mặt bằng dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Nổi bật

Gặp lãnh đạo DN khổng lồ Singapore, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng 1 mô hình trên khắp VN

Gặp lãnh đạo DN khổng lồ Singapore, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng 1 mô hình trên khắp VN Nổi bật

Nghị quyết 80-NQ/TW: Đặt con người là trung tâm của phát triển văn hóa, tạo động lực phát triển bền vững

Nghị quyết 80-NQ/TW: Đặt con người là trung tâm của phát triển văn hóa, tạo động lực phát triển bền vững

15:25 , 31/05/2026
Cấp tập chuẩn bị khởi công tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Cấp tập chuẩn bị khởi công tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài

14:45 , 31/05/2026
Vì sao cầu vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc dự án 442 tỉ đồng ở Thanh Hóa dừng thi công?

Vì sao cầu vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc dự án 442 tỉ đồng ở Thanh Hóa dừng thi công?

14:10 , 31/05/2026
Trợ cấp thai sản tăng từ 1-7, cao nhất hơn 5 triệu đồng

Trợ cấp thai sản tăng từ 1-7, cao nhất hơn 5 triệu đồng

13:38 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên