Cấp tập chuẩn bị khởi công tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài

Sau khi hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT, tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 7 tới đây. Song song đó, các hạng mục đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cao tốc cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để đồng bộ toàn dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, là một trong những dự án giao thông trọng điểm.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là đầu tư xây dựng tuyến cao tốc chính dài khoảng 51 km, quy mô 4 làn xe trong giai đoạn 1 theo hình thức BOT.

Dự án thành phần 2 được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, gồm hệ thống đường gom dân sinh và các cầu vượt ngang tuyến cao tốc.

Phối cảnh nút giao cao tốc TPHCM - Mộc Bài với đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM

Theo Ban Giao thông, đối với dự án thành phần 1, UBND TPHCM đã chấp thuận hình thức lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Hiện Ban Giao thông đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT, nhà đầu tư sẽ triển khai các thủ tục chuẩn bị cần thiết để tổ chức khởi công tuyến cao tốc chính vào tháng 7/2026.

Đối với dự án thành phần 2, gói thầu XL02 xây dựng cầu vượt tỉnh lộ 8 đã được khởi công từ ngày 19/12/2025. Hiện nhà thầu đang triển khai các hạng mục như cọc khoan nhồi, đào nền đường và các công việc liên quan.

Hai gói thầu còn lại là XL01 và XL03, bao gồm các hạng mục đường gom dân sinh và các cầu vượt ngang tuyến cao tốc, đang được Ban Giao thông tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán. Dự kiến công tác đấu thầu sẽ được thực hiện trong thời gian tới để kịp khởi công đồng loạt trong tháng 7/2026.

Theo Ban Giao thông, cao tốc TPHCM - Mộc Bài có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông trên quốc lộ 22 - tuyến đường cửa ngõ kết nối TPHCM với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, nâng cao an toàn giao thông và tăng năng lực vận tải cho khu vực.

Tuyến cao tốc cũng được kỳ vọng tạo sự kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng chiến lược như đường vành đai 3, vành đai 4 TPHCM; thúc đẩy hình thành và phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TPHCM - cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TPHCM, Tây Ninh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 51 km, trong đó 24,7 km đi qua địa bàn TPHCM và 26,3 km thuộc tỉnh Tây Ninh. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông (TPHCM), điểm cuối tại nút giao quốc lộ 22 thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, cách cửa khẩu quốc tế Mộc Bài khoảng 7 km.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 19.617 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà nước tham gia khoảng 9.674 tỷ đồng, chiếm 49,31% tổng mức đầu tư, gồm vốn ngân sách Trung ương khoảng 2.872 tỷ đồng và vốn ngân sách TPHCM khoảng 6.802 tỷ đồng. Phần vốn còn lại khoảng 9.943 tỷ đồng do nhà đầu tư PPP thu xếp, trong đó vốn chủ sở hữu dự kiến khoảng 1.491 tỷ đồng.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

