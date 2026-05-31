Thêm một “siêu” khu công nghiệp VSIP tại TP.HCM

Khu công nghiệp VSIP IV Bình Dương là một trong 5 khu công nghiệp trên cả nước vừa được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nâng tổng số dự án của VSIP tại Việt Nam lên 26 dự án.

Mới đây, tại Singapore, Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đã được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để phát triển thêm 5 khu công nghiệp trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng lãnh đạo TP.HCM chúc mừng các dự án hợp tác Việt Nam – Singapore được trao giấy chứng nhận đầu tư.

 Các dự án được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm: Khu công nghiệp Vĩnh Lập (VSIP IV Bình Dương), Khu công nghệ cao Hà Nam (VSIP Hà Nam), Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 (VSIP II Hải Phòng), Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 (VSIP IV Nghệ An) và Khu công nghiệp VSIP Huế.

Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được tổ chức tại Singapore dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore.

Với việc bổ sung thêm 5 dự án mới, mạng lưới VSIP tại Việt Nam đã mở rộng lên 26 dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển 30 dự án mà lãnh đạo Việt Nam và Singapore đã định hướng.

Khu công nghiệp VSIP III Bình Dương.

 Theo VSIP, từ nền tảng khu công nghiệp thông minh với hệ thống quản lý tích hợp được triển khai tiêu biểu tại VSIP III Bình Dương từ năm 2023, đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình VSIP 2.0.

Đây là mô hình khu công nghiệp thế hệ mới với danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành nghề, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Khu công nghiệp VSIP IV Bình Dương được triển khai tại xã Phú Giáo, TP.HCM (trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), có quy mô hơn 750ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích hơn 497ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 hơn 9.700 tỉ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2031.


