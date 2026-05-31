TP.HCM và mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 100.000 USD năm 2075

Tại Nghị quyết 09-NQ/TW, Bộ Chính trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm trong nhiều giai đoạn và đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD.

Những mục tiêu kinh tế rất cao cho từng giai đoạn mà Nghị quyết đề ra đã thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho TP.HCM phát triển nhanh, bền vững... Các chỉ tiêu này không chỉ bộc lộ một chiến lược tăng trưởng bứt phá mà còn tập trung sâu sắc vào chất lượng tăng trưởng, qua đó định vị TP.HCM là cực tăng trưởng dẫn dắt vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn bản lề để TP.HCM và cả nước tạo đà cho các mục tiêu dài hạn của kỷ nguyên mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Để chạm ngưỡng kỳ vọng đó, TP.HCM sẽ phải đối mặt với áp lực tái cơ cấu toàn diện cùng những thách thức khốc liệt về năng suất và nguồn lực. Quá trình triển khai các cơ chế đặc thù đòi hỏi tăng trưởng cao nhưng phải đảm bảo bền vững, đồng thời ứng phó linh hoạt với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển dịch chuỗi cung ứng và cạnh tranh khu vực…

Chính vì vậy, để hiện thực hóa Nghị quyết 09, cần phải có các điều kiện đầu vào khắt khe, gồm thực thi quyết liệt Luật Đô thị đặc biệt sau khi được chính thức ban hành và các cơ chế đột phá ngay từ giai đoạn 2026-2030. Cùng đó là huy động sức mạnh tổng hợp, lấy kinh tế tư nhân làm động lực chính, kết hợp hợp tác công - tư và liên kết vùng; giám sát chặt chẽ, điều chỉnh linh hoạt dựa trên KPIs và phân tích rủi ro.

Chìa khóa quyết định để chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người vươn lên nhóm dẫn đầu châu Á (từ 14.000 USD năm 2030, lên 25.000 USD năm 2035, 75.000 USD năm 2045 và đạt 100.000 USD năm 2075) là TP.HCM bắt buộc phải chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo . Điều này đòi hỏi năng suất lao động tăng mạnh, đi liền với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư chất lượng cao (FDI công nghệ, tài chính, R&D).

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra trong Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Hơn hết, TP.HCM cần một không gian tự chủ đủ lớn. Trong đó, Luật Đô thị đặc biệt được xem là công cụ then chốt hướng đến việc phân cấp mạnh về tài chính, đất đai, quy hoạch, đầu tư, khoa học - công nghệ; huy động nguồn lực tư nhân – động lực quan trọng nhất – và quốc tế và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính khu vực và kinh tế tri thức.

Nhìn vào lộ trình chi tiết, giai đoạn trước (2026-2045) đặt mục tiêu tăng trưởng cao 10%/năm để tạo bước nhảy vọt thông qua công nghiệp hóa mạnh, chuyển đổi số - xanh, xây dựng hạ tầng và thể chế đột phá. Do đó, con số tăng trưởng 6%/năm ở giai đoạn 2046 – 2075 là một lựa chọn chiến lược dài hạn, mang tầm nhìn 50-100 năm.

Đây là sự chuyển dịch từ tăng trưởng bứt phá sang tăng trưởng bền vững, chất lượng cao để đưa TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu thực sự vào năm 2075, với thu nhập và chất lượng sống ngang tầm các thành phố hàng đầu thế giới.

Khi đó, quy mô kinh tế đã rất lớn (cơ sở cao) nên việc duy trì tăng trưởng “hai con số” là khó khả thi và không cần thiết. Các nền kinh tế phát triển thường chỉ ổn định ở mức 2-6%/năm, tập trung chủ yếu vào năng suất.

Tuy nhiên, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn bản lề để tạo đà cho các mục tiêu dài hạn của kỷ nguyên mới. Những nút thắt cốt lõi nhất về mặt kinh tế - xã hội mà TP cần ưu tiên tập trung tháo gỡ ngay gồm thể chế và cơ chế chính sách ; hạ tầng giao thông và đô thị (ùn tắc, ngập nước, ô nhiễm); nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo; khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư cùng các vấn đề xã hội cấp bách như nhà ở, an sinh, phòng chống ma túy và bất bình đẳng xã hội.

Tin tưởng rằng với những tầm vóc lớn mà Nghị quyết 09 đã nêu sẽ mở ra cơ hội lớn với những kỳ vọng hướng đến việc xác lập vị thế TP.HCM là trung tâm kinh tế - tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á; đột phá thể chế tạo nền tảng cho tăng trưởng bứt phá; chuyển đổi mô hình phát triển và không gian đô thị và nâng cao toàn diện chất lượng sống và sức hút toàn cầu.



