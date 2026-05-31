Bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại hai nút giao mới

Nút giao trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa thông tin về việc tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại hai vị trí là nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn.

Đây là các nút giao liên thông kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, góp phần tăng cường khả năng kết nối giao thông khu vực, tạo thêm lựa chọn ra, vào cao tốc cho các phương tiện, giảm áp lực giao thông cho các nút giao hiện hữu, đồng thời phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại cũng như vận tải hàng hóa của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cùng các khu vực lân cận.

Trước đó, ngày 22/5, Cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 514/QĐ-CĐBVN phê duyệt phương án tổ chức giao thông nút giao Phú Thứ, đoạn từ Km224+060 đến Km229+200 và Quyết định số 515/QĐ-CĐBVN phê duyệt phương án tổ chức giao thông nút giao Liêm Sơn, đoạn từ Km239+800 đến Km242+900 trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Mức giá dịch vụ sử dụng cao tốc.

Trên cơ sở phương án tổ chức giao thông đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn cần thực hiện nghiêm túc theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu, sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng cũng như hướng dẫn từ đơn vị quản lý, khai thác tuyến đường.

Nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án, mục tiêu sản xuất kinh doanh và dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thông báo bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn với thời điểm áp dụng dự kiến bắt đầu từ 8 giờ ngày 1/6/2026.

Công tác thu phí tại đây được thực hiện theo hình thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế di chuyển của phương tiện; phương thức áp dụng là thu phí điện tử không dừng tự động đạt tỷ lệ 100% tại tất cả các làn thu phí của các trạm.

Theo quy định, các phương tiện sử dụng dịch vụ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình khi di chuyển qua nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn đều phải chấp hành thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, trừ các trường hợp đặc biệt được miễn phí theo quy định của pháp luật.

Để quá trình lưu thông diễn ra thuận lợi và an toàn, người dân, doanh nghiệp cùng các chủ phương tiện cần chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp, chấp hành đúng phương án tổ chức giao thông khi đi qua nút giao Phú Thứ và nút giao Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về trật tự an toàn giao thông đường bộ.



