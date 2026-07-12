Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới công nghệ

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Bộ KH&CN

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong thời gian không quá 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Chính sách sẽ được thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi xem xét nhân rộng.

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), diễn ra ngày 10/7.

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh, Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần đồng bộ nhiều giải pháp từ phát triển công nghệ lõi, hạ tầng đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực đến cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ KH&CN

Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chính sách hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF nhằm giảm chi phí vốn, tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Đối tượng thụ hưởng không chỉ là doanh nghiệp khoa học và công nghệ mà còn bao gồm các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thí điểm với 20 doanh nghiệp

Theo phương án đề xuất, doanh nghiệp có dự án ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng các tiêu chí về hồ sơ pháp lý, tính khả thi, hiệu quả kinh tế và năng lực công nghệ.

Giám đốc NATIF Bùi Quang Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ KH&CN

Mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 6%/năm, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm.

Chính sách ưu tiên các dự án thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao, công nghệ chiến lược và những dự án có giá trị gia tăng, khả năng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

Giám đốc NATIF Bùi Quang Minh cho biết, chương trình được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Ngân hàng vẫn chịu trách nhiệm thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro, trong khi Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần chi phí lãi vay thay vì cấp phát vốn trực tiếp.

Theo Bộ KH&CN, việc hỗ trợ lãi suất được kỳ vọng tạo hiệu ứng "đòn bẩy", huy động nguồn vốn tín dụng xã hội cho đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo. Ảnh: Bộ KH&CN

Trước khi triển khai rộng rãi, Bộ đề xuất thí điểm với 20 doanh nghiệp đến hết tháng 9/2026 nhằm đánh giá tính khả thi của quy trình, cơ chế phối hợp giữa Quỹ, ngân hàng và doanh nghiệp. Sau giai đoạn này, Bộ sẽ tổng kết, hoàn thiện cơ chế để xem xét mở rộng chính sách trên phạm vi cả nước.