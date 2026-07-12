SK Hynix lập kỷ lục gọi vốn nhờ làn sóng AI

Biểu tượng của Công ty SK Hynix Inc. Ảnh: TTXVN

Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc SK Hynix dự kiến huy động 40.000 tỷ won (tương đương 26,5 tỷ USD) thông qua phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) trên sàn Nasdaq, trở thành doanh nghiệp nước ngoài có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.

SK Hynix ngày 9/7 đã ấn định giá chào bán ADR ở mức 149 USD/cổ phiếu. Với quy mô huy động này, SK Hynix vượt qua kỷ lục 25 tỷ USD của Tập đoàn Alibaba, trở thành doanh nghiệp nước ngoài có thương vụ IPO lớn nhất tại Mỹ. Nếu tính cả các doanh nghiệp Mỹ, đây là đợt IPO lớn thứ hai, sau SpaceX.

Giá chào bán ADR của SK Hynix cao hơn khoảng 2,9% so với mức giá quy đổi từ cổ phiếu phổ thông của tập đoàn này trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 9/7. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), một ADR của SK Hynix tương đương một phần mười cổ phiếu phổ thông.

Đợt phát hành thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư toàn cầu, với lượng đăng ký mua vượt hơn 7 lần số lượng ADR chào bán. SK Hynix dự kiến phát hành tối đa 17,79 triệu ADR mới, tương đương khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Các ngân hàng Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase là những đơn vị bảo lãnh phát hành chính. ADR của SK Hynix sẽ được giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "SKHYV" từ ngày 10/7 theo giờ địa phương và bắt đầu giao dịch chính thức từ ngày 13/7.

Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won dự kiến tham dự lễ rung chuông khai mạc tại Nasdaq nhân sự kiện niêm yết. SK Hynix kỳ vọng hoạt động phát hành ADR sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc SK Hynix niêm yết ADR diễn ra trong bối cảnh ngành bán dẫn AI đang thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo nguồn cung cổ phiếu mới có thể tạo thêm áp lực đối với diễn biến cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bộ nhớ.