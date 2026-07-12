Bill Gates chỉ ra 3 ngành nghề an toàn trước làn sóng thất nghiệp bị càn quét bởi AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là viễn cảnh tương lai mà trở thành hiện thực, định hình lại các ngành công nghiệp với tốc độ chưa từng có. Dù mang lại hiệu quả vượt trội và những bước tiến đột phá, AI cũng đặt ra bài toàn lớn về nguy cơ thất nghiệp hàng loạt khi tự động hóa nhiều công việc.

Trong buổi trò chuyện cùng MC Jimmy Fallon trên chương trình The Tonight Show, tỷ phú Bill Gates - nhà sáng lập Microsoft, khẳng định không phải mọi nghề nghiệp đều sẽ dễ dàng bị AI thay thế. Theo ông, dù trí tuệ nhân tạo có thể dần làm thay con người trong nhiều công việc, vẫn có ba lĩnh vực chính sẽ là "đất dụng võ" không thể thiếu của con người.

Ba ngành nghề "miễn nhiễm" trước AI

Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đứng trước nguy cơ bị thay thế, tỷ phú Bill Gate đã chỉ ra ba lĩnh vực mà con người vẫn sẽ giữ vai trò không thể thay thế, nhờ vào sự sáng tạo và tư duy chiến lược:

Lập trình viên

Dù AI đã có thể tự viết mã hoặc hỗ trợ lập trình, nhà sáng lập Microsoft khẳng định lập trình viên vẫn là "xương sống" của ngành công nghệ. Ông lý giải, AI hiện tại vẫn còn thiếu những phẩm chất cốt lõi mà con người sở hữu: đó là sự chính xác tuyệt đối, khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và tư duy sáng tạo vượt trội.

Đây là những năng lực đòi hỏi suy luận logic sâu sắc cùng hiểu biết ngữ cảnh rộng lớn – vốn là thế mạnh riêng có của bộ óc con người. Do đó, Bill Gates cho biết kỹ sư phần mềm vẫn giữ vai trò then chốt trong việc thiết kế, kiểm thử và cải tiến các hệ thống AI.

Chuyên gia năng lượng

Lĩnh vực năng lượng, vốn rất đa dạng từ dầu mỏ, năng lượng hạt nhân đến các nguồn tái tạo, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và khả năng ứng phó linh hoạt với các tình huống bất ngờ.

Tỷ phú Bill Gates nhấn mạnh rằng, mặc dù AI có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu và tối ưu hóa hiệu suất, nhưng việc ra quyết định chiến lược và quản lý khủng hoảng trong ngành này vẫn cần đến chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn của con người.

Nhà sinh học

Trong lĩnh vực nghiên cứu y học và khoa học sự sống, các nhà sinh học đóng vai trò then chốt nhờ vào khả năng sáng tạo, trực giác và tư duy phản biển - những yếu tố mà AI hiện chưa thể mô phỏng. Nhà sáng lập Microsoft cũng cho biết, dù AI đã có thể xử lý lượng lớn dữ liệu và hỗ trợ chẩn đoán, việc đưa ra giả thuyết mới và những khám phá đột phá vẫn phụ thuộc rất lớn vào trí tuệ và sự nhạy bén của con người.

Dù ba lĩnh vực trên được đánh giá ít chịu tác động hơn trong thời điểm hiện tại, Bill Gates cho rằng ảnh hưởng của AI đối với thị trường lao động vẫn sẽ tiếp tục thay đổi theo những hướng khó dự đoán. Tương tự các cuộc cách mạng công nghệ trước đây, sự phát triển của AI có thể làm biến đổi nhiều ngành nghề, đồng thời xác lập lại những kỹ năng được coi là có giá trị trong tương lai.