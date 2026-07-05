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Google Maps sẽ chỉ tuyến đường nhanh nhất khi bạn tắt tính năng này

| | Kinh tế số

Người dùng có thể tìm được quãng đường nhanh nhất khi tắt tính năng này trên Google Maps.

Google Maps sẽ chỉ tuyến đường nhanh nhất khi bạn tắt tính năng này- Ảnh 1.

Nhiều người dùng ứng dụng Google Maps gần đây thường xuyên gặp phải tình trạng đến nơi muộn hơn dự kiến mà không rõ nguyên nhân.

Thực tế, hiện tượng này xảy ra do một thay đổi lớn trong thiết kế thuật toán định tuyến của Google. Ứng dụng này đã âm thầm cài đặt mặc định việc ưu tiên các lộ trình tiết kiệm nhiên liệu thay vì chọn con đường nhanh nhất. Thay đổi này đồng nghĩa với việc Google đang tự ý thay bạn đánh đổi thời gian di chuyển lấy mục đích giảm tiêu thụ xăng.

Thuật toán mới sẽ phân tích mô hình lái xe và địa hình để ưu tiên những tuyến đường có tốc độ ổn định và tối thiểu hóa việc phanh xe. Lộ trình thực tế có thể bắt bạn đi vòng qua khu vực ùn tắc hoặc né các lối lên đường cao tốc nhằm tránh việc tăng tốc đột ngột.

Tuy nhiên, giả định tiết kiệm nhiên liệu quan trọng hơn thời gian của Google lại hoàn toàn phản tác dụng đối với những người đi làm, tài xế giao hàng hoặc bất kỳ ai có chuyến đi gấp. Việc đi vòng để duy trì vận tốc ổn định có thể khiến bạn lãng phí thêm từ 10 đến 15 phút di chuyển vô ích.

Nếu ưu tiên hàng đầu luôn là đến đích càng nhanh càng tốt, bạn cần phải tắt cài đặt ẩn này để lấy lại lộ trình tối ưu. Bạn chỉ cần mở ứng dụng Google Maps, chạm vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên cùng bên phải và chọn mục Cài đặt.

Google Maps sẽ chỉ tuyến đường nhanh nhất khi bạn tắt tính năng này- Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình

Tiếp theo, hãy lướt tìm phần 'Điều hướng', cuộn xuống mục 'Ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu' và gạt tắt tính năng này đi. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động áp dụng gợi ý đường đi nhanh nhất làm mặc định cho tất cả chuyến đi trong tương lai.

Đối với những người muốn giữ sự linh hoạt, vẫn có thể bật tính năng này và tiến hành chọn lựa thủ công theo từng trường hợp cụ thể. Trước khi nhấn nút bắt đầu điều hướng, hãy dành một chút thời gian để kiểm tra và so sánh thời gian đến nơi của tất cả các tuyến đường có sẵn.

Một lộ trình tiết kiệm xăng chỉ làm mất thêm 3 đến 5 phút cho quãng đường ngắn, nhưng số phút thất thoát sẽ nhân lên nhiều trong một chuyến đi dài 90 phút. Việc chủ động kiểm tra trước các lựa chọn sẽ giúp bạn tự quyết định điều gì là quan trọng nhất cho chuyến đi của mình.

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

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