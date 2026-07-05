Công an thông báo người dân đừng chuyển tiền nếu nhận thấy dấu hiệu sau

Công an TP Hải Phòng đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người có nhu cầu gửi tiết kiệm.

Theo cơ quan chức năng, nhiều nạn nhân đã bị chiếm đoạt từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng sau khi tin vào các chương trình gửi tiết kiệm "ưu đãi đặc biệt" được quảng cáo trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội có giao diện gần giống ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín. Sau đó, chúng tự xưng là nhân viên tư vấn, chủ động liên hệ để giới thiệu các gói gửi tiết kiệm có lãi suất lên tới 15-20%/năm, cao hơn nhiều so với mức lãi suất thông thường trên thị trường.

Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời chào có vẻ hấp dẫn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. (Ảnh minh hoạ)

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn gửi hợp đồng, giấy xác nhận hoặc các tài liệu giả mạo mang tên ngân hàng. Người dân được hướng dẫn truy cập vào website giả, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với lý do hoàn tất thủ tục mở sổ tiết kiệm.

Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ tìm cách lấy thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP, mã PIN hoặc dữ liệu thẻ. Từ đó, chúng chiếm quyền kiểm soát tài khoản và nhanh chóng rút sạch tiền.

Không chỉ vậy, một số nhóm lừa đảo còn phát tán tờ rơi hoặc hình ảnh chứa mã QR giả. Chỉ cần quét mã, người dùng có thể bị dẫn đến website giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân chỉ gửi tiết kiệm trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch hoặc thông qua website, ứng dụng chính thức của ngân hàng. Mọi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "giữ suất", "kích hoạt gói ưu đãi" hay "xác minh giao dịch" đều cần được xem là dấu hiệu đáng nghi.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, các ngân hàng đều công khai biểu lãi suất huy động và không triển khai các chương trình "gửi tiết kiệm nội bộ", "suất ưu tiên" hay "gói tiết kiệm bí mật" thông qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ cá nhân nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.