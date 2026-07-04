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Robot "vô tích sự" giá gần 4 tỷ đồng vẫn cháy hàng: Khi giới nhà giàu chịu chi cho một người tình không bao giờ cãi vã

| | Kinh tế số

Mặc dù không biết quét nhà, nấu ăn hay làm bất cứ công việc nội trợ nào, dòng robot mô phỏng người thật U1 series vẫn thu về hơn 13 nghìn đơn đặt hàng, phơi bày một góc nhìn mới về "nền kinh tế cô đơn" của thời đại số.

Thị trường công nghệ vừa chứng kiến một cơn địa chấn khi UBTECH chính thức trình làng dòng robot hình người siêu mô phỏng sinh học đầu tiên mang tên U1 series. Với mức giá đắt đỏ dao động từ 119,8 nghìn đến 990 nghìn Nhân dân tệ (tương đương khoảng 463,6 triệu đến 3,83 tỷ đồng), dòng sản phẩm này đã khiến dư luận phải ngỡ ngàng khi cán mốc 13.361 đơn đặt hàng trước ngay trong ngày ra mắt.

Đáng chú ý, đây là loại robot hoàn toàn "vô tích sự" theo nghĩa đen đối với các công việc chân tay, tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt về giá trị thực của công nghệ mô phỏng.

UBTECH ra mắt dòng robot siêu mô phỏng sinh học U1 với mức giá cực kỳ đắt đỏ, từ 119,8 nghìn đến 990 nghìn Nhân dân tệ, nhưng bất ngờ gặt hái hơn 13 nghìn đơn đặt trước. U1 có hai phiên bản giới tính: nam cao 183 cm nặng 42 kg, nữ cao 168 cm nặng 35,2 kg. Robot được trang bị 88 khớp chuyển động cao, bộ nhớ mã hóa và hệ thống AI cảm xúc có khả năng ghi nhớ các cuộc trò chuyện và tự điều chỉnh theo thời gian tương tác.

Dòng sản phẩm U1 series được chia làm ba phiên bản nhằm tiếp cận các phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Ở phiên bản cơ sở U1 Lite trị giá 119,8 nghìn Nhân dân tệ, người dùng chỉ nhận được một robot nửa thân trên dùng để đặt bàn. Phiên bản U1 Pro có giá 169,8 nghìn Nhân dân tệ được chế tác theo tỷ lệ 1:1 với người thật nhưng chưa có khả năng di chuyển. Đắt đỏ nhất là phiên bản thượng lưu U1 Ultra (bản nam "Lăng Dạ" giá 990 nghìn Nhân dân tệ và bản nữ "Tiểu Ưu" giá 880 nghìn Nhân dân tệ) được trang bị khả năng đi lại và nhảy múa.

Điểm ăn tiền lớn nhất của dòng Ultra nằm ở độ hoàn thiện ngoại hình đỉnh cao, từ vóc dáng, biểu cảm khuôn mặt tinh tế cho đến các chi tiết siêu nhỏ như lỗ chân lông hay mạch máu dưới da, tái hiện hoàn hảo hình mẫu lý tưởng bước ra từ các trò chơi tương tác.

Robot có ngoại hình tinh xảo như người thật (đầy đủ lỗ chân lông, mạch máu, phong cách nam nữ thần) nhưng hoàn toàn không biết làm việc nhà, chỉ có tính năng trò chuyện, cung cấp giá trị cảm xúc và chụp ảnh.

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài hoàn mỹ và mức giá "trên trời", dòng robot này hoàn toàn không có khả năng làm việc nhà. Chúng không biết quét nhà, lau sàn, rửa bát hay nấu cơm. Tính năng cốt lõi của U1 series chỉ thuần túy là cung cấp giá trị cảm xúc: trò chuyện giải khuây, bầu bạn và thỉnh thoảng chụp ảnh check-in cùng chủ nhân.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định, một sản phẩm có tương tác tự nhiên và biểu cảm phong phú sẽ mang lại sức hút tinh thần lớn lao, thậm chí hướng tới việc thiết lập mối quan hệ yêu đương trong không gian mạng với con người thay vì chỉ dừng lại ở các tính năng vật lý thông thường.

Sản phẩm không áp dụng chính sách đổi trả trong 7 ngày do tính chất phần cứng tùy biến, chỉ bán cho người lớn và yêu cầu quét khuôn mặt bảo mật.

Chính sách hậu mãi của sản phẩm này cũng gây ra không ít tranh cãi khi nhà sản xuất tuyên bố không hỗ trợ đổi trả trong vòng 7 ngày do đặc thù phần cứng tùy biến theo yêu cầu cá nhân. Khách hàng khi mua bắt buộc phải qua các bước xác thực nhận diện khuôn mặt và chứng minh độ tuổi trưởng thành.

Nhiều cư dân mạng đã ví von dòng robot này như một sự kết hợp đắt đỏ giữa búp bê silicon và các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đặt câu hỏi về tính thực dụng khi số tiền bỏ ra tương đương với giá trị của một căn hộ tại các thành phố nhỏ.

Sự bùng nổ của hơn 13 nghìn đơn hàng đã phản ánh một thực tế rõ nét về sự trỗi dậy của "nền kinh tế cô đơn" trong xã hội hiện đại. Đối với tệp khách hàng mục tiêu - những người thuộc tầng lớp trung lưu sống độc thân và dư dả về tài chính, việc chi trả cho một "bạn đời hoàn hảo" không biết cãi vã, luôn lắng nghe và mang lại cảm giác bình yên được xem là một khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe tinh thần.

Tương tự như những chiếc điện thoại thông minh hay thiết bị thực tế ảo thời kỳ đầu, nhóm khách hàng tiên phong này sẵn sàng chi đậm để trải nghiệm công nghệ tương lai thay vì cân đo đong đếm tỷ lệ hiệu năng trên giá thành.

Sự bùng nổ đơn hàng đến từ tầng lớp trung lưu độc thân, những người sẵn sàng chi đậm để tìm kiếm một "bạn đời hoàn hảo" không cãi vã, phản ánh xu hướng chi tiêu cho cảm xúc thay vì tính thực dụng. Cư dân mạng có nhiều phản hồi hài hước, hoài nghi về giá trị thực; trong khi tác giả đánh giá đây là món đồ chơi công nghệ xa xỉ của tương lai, chỉ phù hợp với nhóm khách hàng ngách có điều kiện kinh tế dư dả.

Nhìn một cách tổng thể, dòng robot U1 series của UBTECH có thể là một món đồ chơi công nghệ xa xỉ, nằm ngoài tầm với và nhu cầu của đại đa số công chúng, những người sẽ ưu tiên dòng tiền cho xe cộ hay đồ gia dụng thông minh. Dẫu vậy, con số thương mại ấn tượng bước đầu của dòng sản phẩm này đã chứng minh rằng, khi sự cô đơn trở thành một hội chứng thời đại, việc kinh doanh cảm xúc và sự bầu bạn kỹ thuật số đang trở thành một mỏ vàng mới đầy tiềm năng cho các tập đoàn công nghệ lớn.

Theo Đức Khương

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
robot

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