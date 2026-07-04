Ra quyết định bắt tạm giam Youtuber Nguyễn Mạnh Hưng SN 1980

Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, cư trú tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) về tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật hình sự.

Trước đó ngày 5/12/2025, Công an TP cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 11/6/2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Biar, Ấn Độ.

Trước đây, Nguyễn Mạnh Hưng hay còn gọi “Thiên Báo SBC Biên Hòa” thường xuyên sử dụng mạng xã hội như: Youtuber “THIÊN BÁO SBC BIÊN HÒA”, Facebook: “Nguyễn Thiên Báo”, “Thiên Báo SBC Biên Hòa”, “Đội SBC Biên Hòa”, “Thiên Báo SBC”… để đăng tải, chia sẻ, bình luận những vấn đề nhạy cảm của xã hội trong đó có việc bộ hành của Lê Anh Tú “Thích Minh Tuệ” tại nước ngoài.

Đáng chú ý ngày 11/6/2025, hai nhóm youtuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn Lê Anh Tú “Thích Minh Tuệ” mâu thuẫn, đánh nhau. Hậu quả Nguyễn Mạnh Hưng dùng dao chém gây thương tích làm cho Nguyễn Quý Dậu “Dậu Nguyễn TV” bị thương nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu ở Ấn Độ; khi về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM.

Sau đó, Nguyễn Quý Dậu đã làm đơn gửi Cơ quan Công an để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Mạnh Hưng.

Liên quan đến “Thích Minh Tuệ”, ngày 16/5/2024, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản “thông báo người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sỹ Phật giáo”.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số tiktoker, youtuber tiếp tục đeo bám “Thích Minh Tuệ” và số đối tượng trọc đầu quay video tán phát lên mạng xã hội câu like, câu view, trục lợi...cổ súy thái quá “Thích Minh Tuệ”, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục đấu tranh, khai thác, củng cố hồ sơ tài liệu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Nguyễn Mạnh Hưng theo đúng quy định của pháp luật.