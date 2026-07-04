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Bắt youtuber 'Thiên báo SBC Biên Hòa' liên quan đến hiện tượng Thích Minh Tuệ

| | Kinh tế số

Công an TP Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với youtuber 'Thiên báo SBC Biên Hòa' Nguyễn Mạnh Hưng để điều tra về tội Cố ý gây thương tích xảy ra liên quan đến hiện tượng 'Thích Minh Tuệ'.

Ngày 4/7, Công an TP Đồng Nai thông tin, Nguyễn Mạnh Hưng hay còn gọi 'Thiên Báo SBC Biên Hòa' thường xuyên sử dụng mạng xã hội như: Youtuber 'Thiên Báo SBC Biên Hòa', Facebook: “Nguyễn Thiên Báo”, “Thiên Báo SBC Biên Hòa”, “Đội SBC Biên Hòa”, “Thiên Báo SBC”… để đăng tải, chia sẻ, bình luận những vấn đề nhạy cảm của xã hội trong đó có việc bộ hành của Lê Anh Tú tức “Thích Minh Tuệ” tại nước ngoài.

Công an TP Đồng Nai bắt giữ chủ kênh youtuber 'Thiên Báo SBC Biên Hòa'

Đáng chú ý ngày 11/6/2025, hai nhóm youtuber từ Việt Nam sang Ấn Độ theo đoàn Lê Anh Tú “Thích Minh Tuệ” mâu thuẫn, đánh nhau.

Hậu quả Nguyễn Mạnh Hưng dùng dao chém gây thương tích làm cho Nguyễn Quý Dậu “Dậu Nguyễn TV” bị thương nặng ở tay, phải nhập viện cấp cứu ở Ấn Độ; khi về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM. Sau đó, Nguyễn Quý Dậu đã làm đơn gửi cơ quan công an để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Mạnh Hưng.

Ngày 5/12/2025, Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 11/6/2025 tại Bodh Gaya, quận Gaya, bang Biar, Ấn Độ.

Ngày 24/6/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hưng (sinh năm 1980, cư trú tại phường Long Bình) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Liên quan đến ông 'Thích Minh Tuệ', ngày 16/5/2024, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản số 151/HĐTS-VP1 'thông báo người được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo'.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số tiktoker, youtuber tiếp tục đeo bám “Thích Minh Tuệ” và quay video tán phát lên mạng xã hội câu like, câu view, trục lợi...cổ súy thái quá 'Thích Minh Tuệ', làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai tiếp tục đấu tranh, khai thác, củng cố hồ sơ tài liệu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Nguyễn Mạnh Hưng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Văn Quân

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