Tin vui đặc biệt cho người dùng Gmail

Quản lý hàng ngàn email ngổn ngang để tìm lại một chiếc vé máy bay hay hóa đơn cũ luôn là nỗi ám ảnh làm tiêu tốn nhiều thời gian của người dùng. Thấu hiểu những rắc rối đó, Google đang rục rịch mang đến cuộc cải tiến lớn nhất trong nhiều năm qua cho nền tảng thư điện tử của mình bằng việc tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo. Sau khi được giới thiệu tại hội nghị I/O vào tháng 5, tính năng hoàn toàn mới mang tên Gmail Live hiện đã bắt đầu được triển khai thử nghiệm trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.

Trọng tâm của đợt lột xác lần này là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo Gemini, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng hộp thư của người dùng. Thay vì phải chật vật gõ từng từ khóa vào thanh tìm kiếm khô khan như trước đây, bạn chỉ cần chạm vào biểu tượng trên màn hình và trò chuyện trực tiếp với ứng dụng giống như một trợ lý cá nhân thực thụ. Trí tuệ nhân tạo Gemini được thiết kế để đọc và thấu hiểu sâu sắc nội dung các email, từ đó giúp người dùng tra cứu thông tin tức thời thông qua những câu hỏi tự nhiên như thời gian khởi hành của chuyến du lịch hay vị trí hiện tại của hành lý ký gửi.

Quá trình giao tiếp với AI trên Gmail diễn ra vô cùng trực quan và sinh động. Khi tính năng Gmail Live được kích hoạt, một dải sáng màu xanh lam sẽ xuất hiện trên màn hình để báo hiệu hệ thống đang chăm chú lắng nghe yêu cầu của bạn.

Điểm đột phá là Gemini không chỉ đơn thuần trả về kết quả dưới dạng văn bản mà còn trực tiếp đọc to các bản tóm tắt nội dung, đồng thời hiển thị song song email gốc để người dùng có thể dễ dàng đối chiếu và xác nhận thông tin ngay lập tức.

Bên cạnh tính năng giao tiếp bằng giọng nói, thanh tìm kiếm truyền thống của ứng dụng cũng được nâng cấp mạnh mẽ thông qua hệ thống Ask Gmail. Cải tiến này cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp đời thường để nhận về những câu trả lời chính xác nhất từ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Những tiện ích đột phá này hiện đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến sẽ chính thức tung ra vào mùa hè năm nay, ưu tiên dành cho các tài khoản đang đăng ký gói Google AI Pro và Ultra.

Tham vọng đưa trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống hằng ngày của Google không chỉ dừng lại ở hộp thư điện tử. Hãng công nghệ này còn đang ấp ủ kế hoạch đưa các tính năng tương tự của Gemini Live vào những ứng dụng khác như Docs Live và Keep. Động thái này sẽ mở ra khả năng cho phép người dùng soạn thảo tài liệu hay tạo lập các danh sách công việc hoàn toàn bằng giọng nói ngay cả khi đang di chuyển trên đường, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Google trong lĩnh vực phát triển công cụ làm việc thông minh trên thiết bị di động.