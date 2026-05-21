Google thêm AI vào Gmail: Không cần gõ tìm kiếm, cứ hỏi thẳng là ra ngay

Theo Max | 21-05-2026 - 16:45 PM | Kinh tế số

Gmail Live, tính năng mới chạy trên Gemini AI, sẽ ra mắt cuối mùa hè này và ban đầu chỉ dành cho người đăng ký gói Google AI Ultra.

Google vừa giới thiệu Gmail Live tại Google I/O 2026, tính năng cho phép người dùng hỏi thẳng vào hộp thư Gmail bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì gõ từ khóa tìm kiếm như trước đây.

Tại hội nghị dành cho nhà phát triển Google I/O 2026 diễn ra hôm thứ Ba, Google thông báo mở rộng tính năng AI Inbox trên Gmail với khả năng trò chuyện trực tiếp. Gmail Live, tên gọi của tính năng mới, được xây dựng dựa trên AI Gemini, cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng giọng nói hoặc văn bản để tìm thông tin ngay trong hộp thư đến.

Ý tưởng khá đơn giản: thay vì phải nhớ tên người gửi hay chủ đề email, người dùng có thể hỏi thẳng những gì mình cần, như "chuyến bay của tôi khởi hành lúc mấy giờ?", "lịch hẹn nha khoa là khi nào?" hay "mã cửa phòng Airbnb là gì?". Những câu hỏi kiểu này từng đòi hỏi phải tìm bằng từ khóa, và không phải lúc nào cũng ra đúng kết quả, nhất là khi thông tin xuất hiện rải rác trong nhiều email khác nhau.

Devanshi Bhandari, giám đốc sản phẩm Gmail, cho biết Gmail Live có thể trả lời câu hỏi được diễn đạt tự nhiên, phản hồi câu hỏi tiếp theo và chuyển chủ đề linh hoạt nếu người dùng thay đổi hướng hỏi. Trong buổi giới thiệu với báo chí, bà đã trình diễn bằng cách hỏi về dự án thuyết trình của một đứa trẻ ở trường, chuyến tham quan của lớp học, cùng thông tin khách sạn và chuyến bay đến Detroit.

Gmail Live còn được thiết kế để hiểu các sắc thái ngôn ngữ, chẳng hạn phân biệt "chuyến tham quan thực địa" với "chuyến đi", và có thể nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác một cách liền mạch. Tính năng AI cũng có thể trích xuất thông tin chi tiết như số phòng khách sạn, hoặc tự hiểu người dùng đang hỏi về ai dù không đề cập tên cụ thể.

Đáng chú ý là Gmail Live không thay thế tính năng tìm kiếm truyền thống mà chỉ là lựa chọn bổ sung. Đây có thể là bài học Google rút ra từ sự cố với Google Photos: khi hãng từng thay thế hoàn toàn công cụ tìm kiếm bằng AI, người dùng phản ứng tiêu cực đến mức Google phải quay lại cho phép sử dụng tùy chọn theo ý muốn.

Bên cạnh Gmail Live, Gmail còn nhận thêm một số cải tiến khác: bản nháp email được soạn sẵn để gửi ngay, khả năng truy cập file tức thì, và tính năng đánh dấu hoàn thành từng công việc trong danh sách. Công nghệ trò chuyện tương tự cũng sẽ được tích hợp vào ứng dụng ghi chú Google Keep.

Về phạm vi người dùng, tính năng AI Inbox ra mắt đầu năm nay sẽ được mở rộng từ gói Google AI Ultra sang cả gói Google AI Pro và Plus, cho phép nhiều người dùng hơn xem tổng quan email và công việc cần xử lý trên một trang duy nhất. Tuy nhiên, Gmail Live với khả năng trò chuyện bằng giọng nói sẽ ra mắt vào cuối mùa hè này và ban đầu chỉ dành riêng cho người đăng ký gói Google AI Ultra.

