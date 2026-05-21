Thêm một công ty AI đạt lợi nhuận kỷ lục

CNBC dẫn một nguồn tin cho hay, Anthropic nhiều khả năng sẽ ghi nhận quý có lãi đầu tiên.

Theo tờ The Wall Street Journal, Anthropic đạt doanh thu 4,8 tỷ USD trong quý I, đồng nghĩa doanh số đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vài tháng. Trong năm 2026, doanh thu của công ty hiện đã đạt 10 tỷ USD.

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi một nhóm lãnh đạo và nhà nghiên cứu rời khỏi OpenAI do lo ngại về định hướng phát triển của công ty. Anthropic nổi tiếng nhất với dòng mô hình AI Claude, nền tảng đứng sau nhiều sản phẩm như trợ lý lập trình phổ biến Claude Code.

CNBC đưa tin, công ty đã trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trong năm nay và hiện đang đàm phán với các nhà đầu tư để huy động vốn ở mức định giá khoảng 900 tỷ USD. Tuần này, Anthropic cũng đứng đầu danh sách Disruptor 50 nhằm vinh danh 50 công ty khởi nghiệp (startup) tư nhân toàn cầu năm 2026 của CNBC.

Ứng dụng Claude của Anthropic đã vươn lên dẫn đầu kho ứng dụng của Apple hồi tháng 2 sau khi cuộc đối đầu gây chú ý với Lầu Năm Góc trở nên công khai. Công ty từng bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách hạn chế vì từ chối cho quân đội quyền truy cập không giới hạn vào các mô hình AI của mình cho mọi mục đích hợp pháp.

Dù vậy, Anthropic dường như đang dần lấy lại thiện cảm từ phía chính phủ Mỹ, đặc biệt sau khi ra mắt mô hình sở hữu các năng lực an ninh mạng tiên tiến Claude Mythos Preview. Tháng 4, tổng thống Donald Trump cho biết, một thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Anthropic là “có thể xảy ra”.

Anthropic cũng sớm đạt thành công trong việc bán sản phẩm cho các doanh nghiệp lớn, buộc công ty phải liên tục ký thêm các thỏa thuận mở rộng năng lực tính toán để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Tháng trước, Anthropic cho biết nhu cầu từ doanh nghiệp, nhà phát triển cũng như mức tăng “đột biến” từ người dùng cá nhân đối với Claude đã tạo ra “áp lực không thể tránh khỏi” lên hạ tầng công nghệ của hãng.

Đầu tháng này, Anthropic đã ký thỏa thuận với SpaceX của Elon Musk nhằm sử dụng toàn bộ năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của công ty ở Memphis, bang Tennessee. Theo bản cáo bạch IPO của SpaceX công bố hôm thứ Tư, Anthropic sẽ trả cho SpaceX 1,25 tỷ USD mỗi tháng đến hết tháng 5/2029 cho thỏa thuận này.

Dù đang tăng trưởng mạnh, Anthropic vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ OpenAI, công ty hiện được các nhà đầu tư tư nhân định giá hơn 850 tỷ USD.

OpenAI đang chuẩn bị nộp dự thảo hồ sơ IPO và có thể niêm yết ngay trong năm nay. Trong khi đó, Anthropic cũng đang hướng tới kế hoạch IPO vào năm 2026.