Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một công ty AI đạt lợi nhuận kỷ lục

Theo Thùy An | 21-05-2026 - 15:50 PM | Kinh tế số

Nếu đạt được doanh thu dự báo của quý II là 10,9 tỷ, công ty sở hữu mô hình Claude, Anthropic sẽ vượt tổng doanh thu cả năm ngoái.

CNBC dẫn một nguồn tin cho hay, Anthropic nhiều khả năng sẽ ghi nhận quý có lãi đầu tiên.

Theo tờ The Wall Street Journal, Anthropic đạt doanh thu 4,8 tỷ USD trong quý I, đồng nghĩa doanh số đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vài tháng. Trong năm 2026, doanh thu của công ty hiện đã đạt 10 tỷ USD.

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi một nhóm lãnh đạo và nhà nghiên cứu rời khỏi OpenAI do lo ngại về định hướng phát triển của công ty. Anthropic nổi tiếng nhất với dòng mô hình AI Claude, nền tảng đứng sau nhiều sản phẩm như trợ lý lập trình phổ biến Claude Code.

CNBC đưa tin, công ty đã trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ trong năm nay và hiện đang đàm phán với các nhà đầu tư để huy động vốn ở mức định giá khoảng 900 tỷ USD. Tuần này, Anthropic cũng đứng đầu danh sách Disruptor 50 nhằm vinh danh 50 công ty khởi nghiệp (startup) tư nhân toàn cầu năm 2026 của CNBC.

Ứng dụng Claude của Anthropic đã vươn lên dẫn đầu kho ứng dụng của Apple hồi tháng 2 sau khi cuộc đối đầu gây chú ý với Lầu Năm Góc trở nên công khai. Công ty từng bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách hạn chế vì từ chối cho quân đội quyền truy cập không giới hạn vào các mô hình AI của mình cho mọi mục đích hợp pháp.

Dù vậy, Anthropic dường như đang dần lấy lại thiện cảm từ phía chính phủ Mỹ, đặc biệt sau khi ra mắt mô hình sở hữu các năng lực an ninh mạng tiên tiến Claude Mythos Preview. Tháng 4, tổng thống Donald Trump cho biết, một thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Anthropic là “có thể xảy ra”.

Anthropic cũng sớm đạt thành công trong việc bán sản phẩm cho các doanh nghiệp lớn, buộc công ty phải liên tục ký thêm các thỏa thuận mở rộng năng lực tính toán để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Tháng trước, Anthropic cho biết nhu cầu từ doanh nghiệp, nhà phát triển cũng như mức tăng “đột biến” từ người dùng cá nhân đối với Claude đã tạo ra “áp lực không thể tránh khỏi” lên hạ tầng công nghệ của hãng.

Đầu tháng này, Anthropic đã ký thỏa thuận với SpaceX của Elon Musk nhằm sử dụng toàn bộ năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của công ty ở Memphis, bang Tennessee. Theo bản cáo bạch IPO của SpaceX công bố hôm thứ Tư, Anthropic sẽ trả cho SpaceX 1,25 tỷ USD mỗi tháng đến hết tháng 5/2029 cho thỏa thuận này.

Dù đang tăng trưởng mạnh, Anthropic vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt từ OpenAI, công ty hiện được các nhà đầu tư tư nhân định giá hơn 850 tỷ USD.

OpenAI đang chuẩn bị nộp dự thảo hồ sơ IPO và có thể niêm yết ngay trong năm nay. Trong khi đó, Anthropic cũng đang hướng tới kế hoạch IPO vào năm 2026.

Theo Thùy An

VTV

Từ Khóa:
AI, Anthropic

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiến sĩ người Việt tại Google Deepmind chỉ ra cuộc cải cách Việt Nam cần thực hiện để có thể tạo ra đội ngũ “cha đẻ AI” thế hệ mới

Tiến sĩ người Việt tại Google Deepmind chỉ ra cuộc cải cách Việt Nam cần thực hiện để có thể tạo ra đội ngũ “cha đẻ AI” thế hệ mới Nổi bật

Tất cả người dân có con dưới 14 tuổi cần làm điều này càng sớm càng tốt

Tất cả người dân có con dưới 14 tuổi cần làm điều này càng sớm càng tốt Nổi bật

Google Maps sắp có thay đổi mới tại Việt Nam

Google Maps sắp có thay đổi mới tại Việt Nam

15:44 , 21/05/2026
Công an khuyến khích người dân thường xuyên thực hiện điều này trên Zalo

Công an khuyến khích người dân thường xuyên thực hiện điều này trên Zalo

15:24 , 21/05/2026
Cựu sáng lập OpenAI gia nhập Anthropic

Cựu sáng lập OpenAI gia nhập Anthropic

15:05 , 21/05/2026
Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau, người dân đặc biệt lưu ý

Công an phát thông báo quan trọng về giao dịch nhận, chuyển tiền có nội dung sau, người dân đặc biệt lưu ý

14:55 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên