Google Maps sắp có thay đổi mới tại Việt Nam

Chiều 20/5/2026, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội (CATP), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP đã chủ trì buổi tiếp đón bà Cordula Oertel, Giám đốc Quan hệ đối tác Google Maps khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với CATP Hà Nội và trao đổi các giải pháp công nghệ phục vụ Đề án xây dựng đô thị Hà Nội thông minh.

Tham dự buổi làm việc có đại diện chỉ huy các phòng chức năng thuộc CATP Hà Nội. Về phía Tập đoàn Google còn có bà Nguyễn Liên, Giám đốc Quan hệ chính phủ Google Việt Nam và ông Tiến Vũ, Quản lý Quan hệ đối tác bộ phận Google Maps.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trân trọng chào mừng đoàn công tác của Tập đoàn Google khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đến làm việc

Trong không khí chân tình, cởi mở, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky gửi lời chào mừng bà Cordula Oertel cùng đoàn công tác Tập đoàn Google đã dành thời gian đến thăm, trao đổi các nội dung hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển đô thị thông minh cho Hà Nội.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP cho biết, CATP hiện được UBND thành phố Hà Nội giao là cơ quan tham mưu, thường trực triển khai Đề án đô thị Hà Nội thông minh. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, Google Maps là nền tảng công nghệ quen thuộc, được đông đảo người dân Việt Nam sử dụng thường xuyên. Vì vậy, CATP mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Google, nhằm phục vụ hiệu quả quá trình xây dựng và phát triển đô thị Hà Nội thông minh.



Trong quá trình triển khai Đề án đô thị Hà Nội thông minh, CATP đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ AI trong hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tiết giao thông, giảm ùn tắc, đồng thời tăng cường quản lý trật tự và văn minh đô thị. Đánh giá cao khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực cùng các tính năng tìm kiếm, định vị của Google Maps, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky tin tưởng rằng, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác trong công tác quản trị giao thông Thủ đô theo hướng hiện đại, thông minh, bảo đảm an ninh, an toàn.

Bà Cordula Oertel, Giám đốc Quan hệ đối tác Google Maps khu vực châu Á – Thái Bình Dương trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo CATP Hà Nội

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Cordula Oertel trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo CATP Hà Nội, đồng thời đánh giá cao những nội dung phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua.

Bà Cordula Oertel khẳng định Google sẵn sàng hỗ trợ CATP trong quá trình triển khai Đề án đô thị Hà Nội thông minh. Đồng thời, bà cảm ơn Hà Nội đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin sau khi có thay đổi về địa danh hành chính, góp phần giúp Google cập nhật, chỉnh sửa chính xác dữ liệu địa điểm, địa danh trên nền tảng Google Maps.



Trong thời gian tới, Google Maps sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm các thông tin về địa điểm tại Hà Nội ngày càng đầy đủ và chính xác hơn - Bà Cordula Oertel nhấn mạnh.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và chia sẻ, lãnh đạo các phòng chức năng CATP và đoàn công tác Google Maps khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã trao đổi nhiều nội dung cùng quan tâm, thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Đề án đô thị Hà Nội thông minh. Buổi làm việc góp phần thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa hai bên đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn và bền vững.