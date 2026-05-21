Cơ quan chức năng đang làm việc với Shopee, TikTok Shop về chính sách tăng phí từ tháng 5/2026

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thời gian gần đây cơ quan này ghi nhận nhiều phản ánh liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử áp dụng các chính sách phí mới kể từ tháng 5/2026.

Các phản ánh cho thấy việc tăng phí cố định, phí xử lý giao dịch và một số loại phí dịch vụ khác có thể làm gia tăng đáng kể chi phí vận hành của nhà bán hàng trên sàn. Từ đó, nguy cơ tác động gián tiếp đến giá bán tới tay người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Trên cơ sở các thông tin tiếp nhận được, ngày 18/5/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác rà soát, giám sát theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị doanh nghiệp cử đại diện làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc áp dụng và điều chỉnh các chính sách phí đối với người bán hàng trên nền tảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đang tiếp tục làm việc với các nhà bán hàng và các đơn vị liên quan nhằm thu thập thêm thông tin, đánh giá tác động của việc điều chỉnh chính sách phí đối với môi trường cạnh tranh, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên môi trường số tại Việt Nam.

Theo số liệu tổng hợp từ Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2025 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), dữ liệu phân tích của Metric.vn cùng các báo cáo thị trường liên quan, quy mô tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ giao dịch (GMV) thương mại điện tử B2C tại Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 31-32 tỷ USD, tăng khoảng 25-27% so với năm 2024.

Đây cũng là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN. Dự báo trong năm 2026, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt khoảng 35-40 tỷ USD, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh nhờ tỷ lệ người dùng Internet cao, dân số trẻ và xu hướng “shoppertainment” – mua sắm kết hợp giải trí thông qua video ngắn và livestream.

Trong bối cảnh đó, Shopee và TikTok Shop tiếp tục nằm trong nhóm các nền tảng dẫn đầu thị trường thương mại điện tử B2C tại Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá các diễn biến của thị trường thương mại điện tử, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh hoặc các quan ngại về cạnh tranh có thể phát sinh.

Qua đó, cơ quan này cho biết sẽ kịp thời can thiệp nhằm góp phần bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và bền vững trên không gian số.