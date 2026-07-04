AI Camera, robot tự hành, UAV có thể tạo đột phá trong phát triển công nghệ chiến lược năm 2026

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin về triển khai sản phẩm công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, diễn ra trưa 4/7, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tập trung nguồn lực cho công nghệ lõi, lấy thương mại hóa làm thước đo

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển công nghệ chiến lược.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho các bộ, ngành, trong tháng 5, Thủ tướng đã trực tiếp chủ trì hai cuộc họp về lĩnh vực này để chỉ đạo triển khai.

Đáng chú ý, mặc dù trong tháng 6 đã tổ chức họp, ngày 3/7 vừa qua, Thủ tướng tiếp tục chủ trì thêm một cuộc họp để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về công nghệ chiến lược, cũng đã chủ trì 5 cuộc họp và trực tiếp làm việc với 3 doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến công nghệ chiến lược.

"Toàn bộ lãnh đạo Chính phủ đều rất quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Không chỉ Bộ KH&CN mà lãnh đạo các bộ, ngành đều đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết.

28 đề xuất đã được gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo thống kê của Bộ KH&CN, tính đến ngày 1/7, Bộ đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề nghị của các bộ, ngành và cơ quan Trung ương về triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ chiến lược.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ huy động tối đa nguồn lực để rà soát, thẩm định toàn bộ các đề xuất và các bài toán liên quan đến công nghệ chiến lược.

"Mặc dù đây đều là những bài toán rất lớn, rất mới và rất khó, nhưng theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ KH&CN sẽ hoàn thành việc thẩm định, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7", Thứ trưởng cho biết.

Qua rà soát sơ bộ, Bộ nhận thấy một số nhóm bài toán công nghệ có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng tạo ra các sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.

Cụ thể gồm: AI Camera, robot di động tự hành, các sản phẩm UAV, nền tảng giáo dục thông minh, cùng một số sản phẩm vaccine, sinh phẩm và công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp.

Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bài toán về công nghệ chiến lược phải lấy hiệu quả thương mại làm thước đo cho các sản phẩm chiến lược.

Bộ KH&CN đánh giá đây là những nhóm công nghệ mà Việt Nam đã có một số kết quả bước đầu hoặc có mẫu thử nghiệm. Hiện nay có những doanh nghiệp trong nước sẵn sàng tham gia, có năng lực, có đủ năng lực và có mong muốn sẵn sàng tham gia bài toán này, họ có thị trường và có những địa chỉ ứng dụng cụ thể..

Theo Bộ KH&CN, những công nghệ này có thể nhanh chóng tham gia giải quyết nhiều bài toán thực tiễn trong quản lý đô thị, giao thông, an ninh, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, logistics, y tế và giáo dục.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng cho rằng công nghệ chiến lược là lĩnh vực mới, khó, liên quan đến nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Do đó, việc triển khai đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ cũng như chính quyền địa phương.

Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp Chính phủ sáng cùng ngày, đó là người đứng đầu phải thực sự quyết tâm, thực sự vào cuộc thì việc triển khai mới đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng lưu ý, KH&CN nói chung, nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược nói riêng là nhiệm vụ có tính dài hạn, gắn trực tiếp với năng lực tự chủ công nghệ cũng như năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với những công nghệ có độ phức tạp cao như công nghệ vệ tinh, đường sắt tốc độ cao hay công nghệ khai thác, chế biến đất hiếm, cần có quá trình nghiên cứu, phát triển kỹ lưỡng cùng lộ trình rõ ràng đến năm 2026 và xa hơn là năm 2030.

"Chúng ta không thể kỳ vọng tất cả các công nghệ chiến lược đều có kết quả cụ thể ngay trong năm 2026", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Bộ KH&CNtin tưởng đến cuối năm 2026, Việt Nam sẽ đạt được những kết quả cụ thể trong phát triển một số sản phẩm công nghệ chiến lược.