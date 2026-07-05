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Không cần WiFi hay 4G, mọi người vẫn nhắn tin miễn phí được cho nhau bằng cách đơn giản này

| | Kinh tế số

Một ứng dụng tạo nhắn tin không cần Internet đã được tạo ra

Theo Times of India, Jack Dorsey là CEO của Block, ra mắt Bitchat vào năm 2025 – một ứng dụng nhắn tin phi tập trung được thiết kế cho việc giao tiếp ngoại tuyến. Khác với các ứng dụng truyền thống phụ thuộc vào WiFi hoặc dữ liệu di động, Bitchat sử dụng mạng Bluetooth dạng mesh (lưới) để kết nối các thiết bị gần nhau mà không cần truy cập internet.

Cách tiếp cận mang tính đột phá này cho phép người dùng gửi tin nhắn được mã hóa ở những khu vực có kết nối kém hoặc hoàn toàn không có mạng. Với trọng tâm là bảo mật, giao tiếp và không thu thập dữ liệu, Bitchat đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đang tìm kiếm giải pháp nhắn tin an toàn, không cần internet.

Bitchat là một ứng dụng nhắn tin hoạt động không cần WiFi hay mạng di động. Bằng cách tận dụng kết nối Bluetooth, nó cho phép người dùng gửi tin nhắn trực tiếp giữa các thiết bị ở gần nhau. Điều này khiến Bitchat trở thành công cụ lý tưởng trong các môi trường mà internet yếu, không ổn định, hoặc bị chặn như ở vùng sâu vùng xa, sự kiện đông người, hay tình huống khẩn cấp.

Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng nhắn tin, Bitchat còn tập trung phát triển đề cao tính riêng tư, phân cấp và quyền kiểm soát của người dùng. Ứng dụng không sử dụng máy chủ trung tâm, không yêu cầu tài khoản và không theo dõi người dùng.

Bitchat kết nối các điện thoại thông minh gần nhau thông qua mạng Bluetooth mesh, tạo nên một mạng lưới nội bộ giữa các thiết bị. Cụ thể, ứng dụng sẽ kết nối thiết bị với thiết bị, các điện thoại cài Bitchat có thể phát hiện và kết nối với nhau qua Bluetooth. Không có máy chủ trung tâm, khác với các ứng dụng nhắn tin khác, tin nhắn không đi qua máy chủ bên ngoài.

Nếu người nhận không ở gần, tin nhắn sẽ nhảy từ thiết bị này sang thiết bị khác cho đến khi đến đúng đích. Kỹ thuật này gọi là mesh routing, cho phép tin nhắn đi xa hơn phạm vi Bluetooth thông thường lên đến 300 mét.

Cùng với đó, ứng dụng không cần thông tin cá nhân, không yêu cầu số điện thoại, email, hay bất kỳ danh tính cá nhân nào. Tất cả tin nhắn trên Bitchat đều được mã hóa đầu cuối, nghĩa là chỉ người gửi và người nhận mới có thể đọc được nội dung. Các thiết bị trung gian truyền tiếp tin nhắn sẽ không thể giải mã nội dung.

Ngoài ra, Bitchat không thu thập dữ liệu, không hiển thị quảng cáo, không theo dõi người dùng, không liên kết tài khoản hay số điện thoại.

MT

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