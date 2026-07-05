Từ hôm nay, người dân cần phải biết tính năng này trên VNeID nếu không muốn bị phạt tiền lên đến 12 triệu đồng

Từ tháng 7, khách đến nhà ngủ qua đêm thì chủ nhà, các thành viên hộ gia đình có trách nhiệm khai báo lưu trú

Theo khoản 9 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, số 118/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung Điều 30 Luật Cư trú 2020 quy định từ ngày 01/7/2026 trường hợp khi có người lưu trú qua đêm thì thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Trong trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Bên cạnh đó, việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú, trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau.

Như vậy, theo quy định mới thì khách đến nhà ngủ qua đêm thì chủ nhà, các thành viên hộ gia đình có trách nhiệm khai báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp vi phạm không thực hiện khai báo theo quy định pháp luật bị xử phạt thế nào?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, mức phạt với trường hợp vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú, không thực hiện khai báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú như sau:

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 01 triệu đồng đối với hành vi sau:

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú.

- Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú.

- Phạt tiền từ 08 -12 triệu đồng đối với Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Đáng chú ý mức phạt trên chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Nếu tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Hướng dẫn thông báo lưu trú trên VNeID

Để thông báo lưu trú, người dân có thể lựa chọn thông báo trực tiếp tại cơ quan công an xã hoặc thông báo lưu trú trên ứng dụng VNeID. Sau đây là hướng dẫn thông báo lưu trú trên VNeID như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Bước 2: Ấn chọn “Thủ tục hành chính” trên màn hình ứng dụng. Sau đó chọn “Thông báo lưu trú”

Khách đến nhà ngủ qua đêm không khai báo lưu trú, chủ nhà bị phạt thế nào? (Ảnh minh họa)

Bước 3: Sau khi hiện ra màn hình, người thông báo kê khai đầy đủ các thông tin sau:

- Địa chỉ cơ quan;

- Cơ quan công an;

- Thông tin cơ sở lưu trú.

Bước 4: Sau khi bấm xác nhận các thông tin ở trên thì chọn “thêm người lưu trú” và tích chọn “người thông báo là người lưu trú” nếu thuộc trường hợp đó và điền đầy đủ các thông tin của người thông báo, lý do lưu trú, thời gian lưu trú…

Bước 5: Bấm lưu và gửi yêu cầu