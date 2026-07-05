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Công ty máy bay không người lái Việt Nam tuyên bố khánh thành nhà máy tại Mỹ, tăng số chuyên gia lên 9.000 người trong năm 2027

| | Kinh tế số

CT UAV cho biết, sẽ khánh thành nhà máy UAV tại Mỹ trong quý IV/2026. Đồng thời, doanh nghiệp này đang đề xuất làm 3 nhà máy trên diện tích rộng hàng trăm ha tại Tây Ninh.

Theo thông tin mới công bố, CT UAV (thành viên của CT Group) đã nghiên cứu, phát triển, sản xuất thành công 16 lĩnh vực UAV của Việt Nam như hậu cần, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, nông – lâm – ngư nghiệp, an ninh... cùng nhiều ngành chuyên biệt khác phục vụ Việt Nam và xuất khẩu.

CT UAV còn cho biết, đang vận hành 5 nhà máy sản xuất mọi cấu kiện từ khung thân vỏ, bo mạch, cánh quạt, động cơ, pin… tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9100D tại TP.HCM và 22 phòng thí nghiệm tại Việt Nam, Mỹ, Pháp, Israel, Đài Loan (Trung Quốc)…

Theo tự công bố, do liên tục phát triển công nghệ mới, nên tỷ lệ nội địa hóa trung bình của CT UAV đã khoảng 87,5% đối với nhóm công nghệ cốt lõi như khí động học, điều khiển bay, composite, AI nhận diện – điều khiển thông minh và truyền thông bảo mật ... Hiện doanh nghiệp đang sở hữu 172 IP trị giá gần 200 triệu USD (tương đương hơn 5.200 tỷ đồng).

Công ty máy bay không người lái Việt Nam tuyên bố khánh thành nhà máy tại Mỹ, tăng số chuyên gia lên 9.000 người trong năm 2027- Ảnh 1.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

Đáng chú ý, CT UAV còn thông tin, sẽ khánh thành nhà máy UAV tại Mỹ trong quý IV/2026. Đồng thời, CT UAV đang đề xuất xin làm Nhà máy pin mật độ cao 71ha; Khu pin hydrogen 75ha và Khu liên hợp công nghệ UAV 400ha tại Tây Ninh.

Về nguồn nhân lực, doanh nghiệp có hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia đến từ Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Israel, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc và sẽ tăng lên 9.000 người trong 2027.

Thời gian tới, GASCO-LAE (thành viên của CT Group) sẽ triển khai 10.000 chuyến bay trong 600 lĩnh vực tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, ở mảng công nghệ sinh học, VGCT (thành viên của CT Group) công bố công nghệ ghép giác mạc sinh học từ động vật cho người và ký kết hợp tác với Hội Nhãn khoa Việt Nam. Phía doanh nghiệp cho rằng, đây là công nghệ có thể giúp cho hơn 6 triệu người mù tại khu vực ASEAN.

UAV là thuật ngữ viết tắt của cụm từ “Unmanned Aerial Vehicle”, nghĩa là phương tiện hàng không không người lái, gọi tắt là máy bay không người lái. Đây là thuật ngữ chỉ những loại máy bay không có phi công, như một robot có thể điều khiển từ xa bởi hệ thống phức tạp. Máy bay này sẽ đi theo các tuyến đường bay được lập trình sẵn, hoặc điều khiển bởi phi công tại trạm điều khiển trên mặt đất dựa trên cảm biến và GPS.

So với UAV, drone có cải tiến hơn nhiều. Drone là những phương tiện máy bay không người lái UAV kiểu mới, được cải tiến về hình dạng, kích thước và hiệu suất động cơ. Drone có thể được thiết kế với sải cánh rộng như một máy bay phản lực thu nhỏ, được lắp nhiều cánh quạt để thuận tiện điều khiển các thao tác, thậm chí có kích thước gọn nhẹ chỉ như một máy bay mô hình.

Theo Trần Chung

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
UAV

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