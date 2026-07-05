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Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá '365cacuoc.com'

| | Kinh tế số

TPO - Do không có việc làm, Nguyễn Tá Hợp, trú tại Hà Nội đã lấy tài khoản cá độ bóng đá trên trang web 365cacuoc.com, rồi chia nhỏ tài khoản cho các đối tượng khác tham gia "sát phạt".

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh CAHN

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tá Hợp (SN 1992), Lưu Viết Khương (SN 1990), Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985), Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989) cùng trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội; Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội).

Theo cơ quan Công an, tất cả các đối tượng này đều là lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cơ quan Công an xác định, do không có việc làm, Nguyễn Tá Hợp liên hệ với một đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ trên trang web 365cacuoc.com.

Sau đó, Hợp chia nhỏ thành các tài khoản thành viên rồi giao lại cho các đối tượng tham gia "sát phạt" với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

Từ Khóa:
Công an TP Hà Nội

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