AI khiến lượng phát thải của Google, Amazon tăng mạnh

Logo Google tại một sự kiện ở Paris, Pháp, ngày 9/2/2025. (Ảnh: AP)

Theo các báo cáo phát triển bền vững mới công bố, tổng lượng khí thải carbon của Google đã tăng 25% so với năm trước, trong khi Amazon ghi nhận mức tăng 16%. Cả 2 công ty đều cam kết đưa lượng phát thải ròng về 0 trong những năm tới, nhưng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang khiến mục tiêu này khó thực hiện hơn.

Google và Amazon không trực tiếp cho rằng AI là nguyên nhân khiến lượng phát thải tăng. Tuy nhiên, cả 2 đều thừa nhận mức tiêu thụ năng lượng đã tăng đáng kể trong năm qua, cùng thời điểm nhu cầu sử dụng AI ngày càng lớn.

Nhiều năm mua điện từ các nguồn tái tạo đã giúp 2 tập đoàn hạn chế lượng khí thải phát sinh từ hoạt động sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, áp lực cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu đang khiến một số công ty công nghệ, trong đó có Google, đầu tư thêm vào các nhà máy điện khí.

Phần lớn mức tăng phát thải của Google và Amazon đến từ nhóm phát thải gián tiếp, bao gồm việc mua hàng hóa, dịch vụ, thiết bị và quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.

Logo Amazon tại một cuộc họp báo ở New York, Mỹ, ngày 28/9/2011. (Ảnh: AP)

Trong năm qua, lượng phát thải gián tiếp của Google đã tăng thêm 2,1 triệu tấn, cao gấp đôi mức năm 2019. Các trung tâm dữ liệu được cho là một trong những nguyên nhân chính, do phần lớn thiết bị phần cứng của Google có kích thước nhỏ và tiêu thụ không nhiều điện năng.

Tại Amazon, lượng phát thải tăng chủ yếu liên quan đến tài sản đầu tư, nhiên liệu và năng lượng. Năm 2025, công ty đã bổ sung công suất trung tâm dữ liệu trên toàn cầu nhiều hơn bất kỳ doanh nghiệp nào khác, trong đó riêng quý IV tăng hơn 1,2 GW.

Ngoài điện năng, việc xây dựng trung tâm dữ liệu cũng cần lượng lớn thép và xi măng, 2 ngành có mức phát thải cao. Quá trình sản xuất bộ xử lý đồ họa và chip nhớ phục vụ AI cũng tiêu tốn nhiều năng lượng, trong khi nhiều nhà máy chip tiên tiến tại châu Á vẫn phụ thuộc vào điện từ nhiên liệu hóa thạch.

Để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0, Google, Amazon và các công ty công nghệ khác sẽ phải tăng mua năng lượng tái tạo, đầu tư vào công nghệ sản xuất thép và xi măng ít carbon, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp loại bỏ khí thải khỏi khí quyển.