Một sinh viên Trung Quốc dùng Claude, tốn 20 USD rồi bán sản phẩm AI giá 317.000 USD: Câu chuyện truyền cảm hứng hay chỉ là tin đồn?

Trong vài ngày qua, mạng xã hội quốc tế lan truyền với tốc độ chóng mặt một câu chuyện nghe gần như hoàn hảo.

Một sinh viên 20 tuổi người Trung Quốc được cho là chỉ mất 9 ngày để xây dựng hệ thống AI giám sát tốc độ xe bằng Claude, tiêu tốn khoảng 20 USD tiền API. Hệ thống có thể phát hiện xe chạy quá tốc độ, nhận diện biển số, lưu video làm bằng chứng và tự động phát hành biên bản xử phạt mà không cần con người vận hành.

Đoạn kết còn hấp dẫn hơn khi dự án được cho là đã bán cho một chính quyền địa phương với giá 317.000 USD.

Trong bối cảnh AI tạo sinh đang khiến việc phát triển phần mềm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, câu chuyện này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi như một minh chứng cho luận điểm quen thuộc rằng chỉ cần biết tận dụng AI, một cá nhân cũng có thể tạo ra sản phẩm trị giá hàng trăm nghìn USD.

Tuy nhiên, khi lần theo nguồn gốc của thông tin, bức tranh lại khác khá nhiều.

Sự thật là gì?

Điều đầu tiên gây chú ý là không ai thực sự biết nhân vật chính của câu chuyện là ai.

Qua rà soát các bài đăng đang lan truyền trên X, Instagram, Facebook và Reddit, có thể thấy gần như không có hai phiên bản nào hoàn toàn giống nhau. Một số bài viết cho rằng nhân vật tên Li Hao, 20 tuổi. Một số khác lại gọi là Zhang Wei, 19 tuổi. Có nơi khẳng định dự án được bán với giá 317.000 USD, trong khi nhiều bài khác đưa ra con số 500.000 USD hoặc thậm chí 550.000 USD. Thời gian phát triển cũng thay đổi từ 9 ngày thành khoảng một tháng. Ngay cả đối tượng mua dự án cũng không thống nhất, khi thì được mô tả là một chính quyền địa phương, lúc lại là một công ty giao thông tại Đông Nam Á.

Việc những dữ kiện quan trọng nhất của câu chuyện liên tục thay đổi là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đây chưa phải một thông tin đã được kiểm chứng.

Điều đáng chú ý hơn là gần như không tồn tại nguồn tin gốc.

Thông thường, nếu một sinh viên thực sự bán được sản phẩm AI cho cơ quan nhà nước với giá hàng trăm nghìn USD, sự kiện đó sẽ để lại nhiều dấu vết. Có thể là một thông cáo báo chí, một bài viết từ chính quyền địa phương, một trang GitHub của dự án, hồ sơ đấu thầu hoặc ít nhất là một bài phỏng vấn trên báo chí địa phương.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ nguồn tin chính thống nào xác nhận câu chuyện này. Phần lớn kết quả tìm kiếm đều dẫn trở lại các bài đăng trên mạng xã hội hoặc những website tổng hợp nội dung, trong khi không có tài liệu gốc hay bằng chứng độc lập để kiểm chứng.

Về mặt kỹ thuật, câu chuyện này không hoàn toàn bất khả thi, và đây cũng chính là lý do khiến nhiều người dễ tin.

Với sự hỗ trợ của các mô hình AI như Claude hay GPT, một lập trình viên hoàn toàn có thể xây dựng nguyên mẫu của một hệ thống giám sát giao thông trong thời gian ngắn. AI có thể hỗ trợ viết mã, tích hợp mô hình thị giác máy tính để phát hiện phương tiện, sử dụng OCR để nhận diện biển số, xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển giao diện quản trị. Nếu AI chủ yếu được dùng để hỗ trợ lập trình thay vì xử lý video thời gian thực, mức chi phí API chỉ khoảng vài chục USD cũng không phải điều quá khó tin.

Nói cách khác, phần mô tả về việc xây dựng sản phẩm có nhiều điểm hợp lý.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở nửa sau của câu chuyện.

Việc bán một hệ thống xử phạt giao thông cho cơ quan nhà nước hoàn toàn khác với việc bán một phần mềm thông thường. Một hệ thống như vậy phải trải qua quá trình kiểm định về độ chính xác, hiệu chuẩn thiết bị đo tốc độ, chứng minh giá trị pháp lý của dữ liệu, tích hợp với hạ tầng quản lý hiện có, đồng thời đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về bảo mật và lưu trữ thông tin. Tại nhiều quốc gia, những quy trình này thường kéo dài từ nhiều tháng đến nhiều năm.

Chính vì vậy, khả năng một chính quyền quyết định chi hàng trăm nghìn USD để mua một sản phẩm chỉ sau khi xem bản thử nghiệm được phát triển trong vài ngày là điều khiến nhiều người trong cộng đồng công nghệ đặt dấu hỏi.

Xu thế mới của mạng xã hội

Điều này cũng phản ánh một xu hướng mới trên mạng xã hội. Nếu vài năm trước, người ta thường bắt gặp những câu chuyện như "15 tuổi kiếm triệu USD nhờ Bitcoin" hay "bỏ đại học rồi bán startup với giá hàng chục triệu USD", thì đến thời đại AI, mô-típ mới đã chuyển thành hình ảnh một cá nhân, một chiếc máy tính và một mô hình AI có thể tạo ra sản phẩm trị giá hàng trăm nghìn USD chỉ trong vài ngày.

Điểm khác biệt là những câu chuyện này thường được bổ sung rất nhiều chi tiết kỹ thuật như tên mô hình AI, chi phí API, thời gian phát triển hay giá trị thương vụ. Chính các con số cụ thể ấy lại khiến thông tin trở nên đáng tin hơn trong mắt người đọc, dù nguồn gốc của chúng chưa được kiểm chứng.

Điều đó không có nghĩa câu chuyện chắc chắn là bịa đặt.

Thực tế, AI đang giúp các lập trình viên độc lập phát triển sản phẩm nhanh hơn và với chi phí thấp hơn rất nhiều so với trước đây. Việc một cá nhân tạo ra nguyên mẫu chỉ trong vài ngày là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, từ một nguyên mẫu hoạt động được đến một sản phẩm đủ điều kiện để được chính quyền mua và đưa vào vận hành là khoảng cách rất lớn.

Cho đến nay, chưa có bất kỳ tài liệu độc lập, cơ quan báo chí uy tín hay hồ sơ chính thức nào xác nhận thương vụ đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Điều đó không đồng nghĩa câu chuyện chắc chắn là sai sự thật. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cũng chưa có đủ cơ sở để coi đây là một sự kiện đã được xác thực.

Trong thời đại AI, việc tạo ra phần mềm ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng cũng chính AI cùng tốc độ lan truyền của mạng xã hội đang khiến việc tạo ra những "câu chuyện truyền cảm hứng" trở nên đơn giản không kém./