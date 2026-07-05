42% lao động Việt đã "bỏ túi" thu nhập từ AI: Cơ hội vàng làm giàu hay làn sóng đào thải Gen Z?

Góc nhìn thực tế từ người dùng trẻ

Ngọc Sinh, sinh viên năm 2 Đại học Hà Nội, chuyên ngành Ngôn ngữ Đức đã sử dụng chatbot để hỗ trợ công việc biên dịch suốt 3 năm qua. Sau thời gian làm quen và sử dụng AI trong công việc của mình, Sinh chia sẻ về sự thay đổi rõ rệt trong quy trình làm việc cá nhân.

Cậu cho biết: "Nếu quay lại thời điểm chưa biết đến AI, mình tốn khá nhiều thời gian cho việc loay hoay với các bài tập dịch thuật và viết học thuật. Có những lúc mình mất từ 2 đến 3 tiếng chỉ để diễn đạt một đoạn văn sao cho tự nhiên. Nhưng giờ đây, mình dùng AI hỗ trợ lên dàn ý và gợi ý từ vựng chuyên ngành. Nhờ đó, thời gian được rút ngắn từ vài giờ xuống còn hơn một giờ".

Tuy nhiên, Sinh cũng thừa nhận sự an toàn đến mức máy móc của AI: "Sản phẩm do AI tạo ra thường rất trôi chảy, logic nhưng lại thiếu dấu ấn cá nhân. Để giữ chất riêng, mình thường xem AI là công cụ hỗ trợ, sau đó tự viết lại theo cách diễn đạt của bản thân, bổ sung trải nghiệm thực tế thay vì sao chép nguyên văn".

Câu trả lời của Sinh phản ánh tư duy phổ biến của người trẻ hiện nay: dùng AI để giải phóng sức lao động nhưng vẫn giữ vững quyền kiểm soát sáng tạo.

Bên cạnh những lợi ích về mặt hiệu suất, các chuyên gia cũng đưa ra những cảnh báo quan trọng về tư duy trong kỷ nguyên số.

TS. Ngô Tuấn Phương, Giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM, chia sẻ: "AI giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nếu sinh viên chỉ dựa hoàn toàn vào những câu trả lời sẵn có, họ sẽ dần đánh mất khả năng đặt câu hỏi và khả năng phân tích. Chính lúc đó, các bạn bắt đầu trở nên 'khờ' đi. Không phải vì họ kém thông minh, mà vì họ đã mất đi thói quen tư duy độc lập".

Lời nhắc nhở của TS. Ngô Tuấn Phương là bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang sử dụng AI, rằng công nghệ chỉ nên là đòn bẩy, không bao giờ được phép thay thế tư duy cốt lõi của người sử dụng.

Thị trường lao động AI bùng nổ

Theo khảo sát của Anphabe đầu năm 2026, có đến 42% lao động Việt Nam trong độ tuổi từ 22 đến 35 đã thử sức kiếm tiền bằng AI. Trong đó, 18% đã đạt mức thu nhập trên 5 triệu đồng mỗi tháng từ các công cụ này.

Trên quy mô rộng hơn, dữ liệu từ các cộng đồng công nghệ cho thấy 78% người Việt đã từng tương tác với AI, một con số phản ánh tiềm năng khổng lồ của thị trường này.

Theo giới chuyên môn phân tích, ba yếu tố chính tạo nên làn sóng này bao gồm chi phí tiếp cận thấp, thị trường ngách tiếng Việt thiếu cung và ngưỡng kỹ năng được hạ thấp.

Điểm mấu chốt khiến AI bùng nổ thu nhập tại Việt Nam là khả năng tối ưu hóa chi phí. Gói ChatGPT Plus có phí khoảng 20 USD mỗi tháng, chỉ tương đương khoảng 3-4% lương trung bình tại Việt Nam, nhưng hiệu suất mang lại giúp tăng năng suất làm việc lên 30%, khiến một cá nhân có thể xử lý công việc tương đương với khối lượng của cả một đội nhóm nhỏ.

Tối ưu hóa thu nhập qua các trụ cột chính

Dữ liệu từ các nền tảng kỹ năng số cho thấy người Việt đang khai thác AI để tạo thu nhập theo nhiều hướng khác nhau, trong đó nổi bật nhất là lĩnh vực sáng tạo nội dung và sản xuất video.

Với công việc viết nội dung, AI được sử dụng để hỗ trợ xây dựng bài viết chuẩn SEO, kịch bản video và email marketing, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nghiên cứu và lên ý tưởng.

Nhu cầu ngày càng lớn đối với nội dung tiếng Việt chất lượng cao cũng tạo ra nhiều cơ hội cho các freelancer và người làm nội dung số.

Bên cạnh đó, sản xuất video đang trở thành một lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhờ sự hỗ trợ của các công cụ AI như Pictory và CapCut AI.

Những nền tảng này giúp người dùng tạo video kể chuyện, video quảng bá sản phẩm hoặc nội dung ngắn trên TikTok với tốc độ nhanh hơn và chi phí thấp hơn.



Trong bối cảnh video ngắn tiếp tục chiếm ưu thế trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử, đây được xem là một trong những kênh tạo thu nhập tiềm năng cho nhiều người làm việc tự do và nhà sáng tạo nội dung.

Bên cạnh sáng tạo nội dung và sản xuất video, AI cũng tạo ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực thiết kế và dịch thuật.

Với các công cụ như MidJourney hay Canva AI, người dùng có thể nhanh chóng tạo ra các ấn phẩm quảng cáo, hình ảnh truyền thông hoặc sản phẩm thiết kế để cung cấp cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân mà không cần nhiều kinh nghiệm chuyên môn.

Đồng thời, AI hỗ trợ dịch thuật và bản địa hóa nội dung, giúp rút ngắn thời gian xử lý văn bản và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo bản dịch tự nhiên và phù hợp với văn hóa từng khu vực, yếu tố hiệu đính và tư duy ngôn ngữ của con người vẫn giữ vai trò quan trọng.

Những sai lầm phổ biến khi bắt đầu kiếm tiền với AI

Một sai lầm phổ biến mà nhiều người dùng mắc phải chính là thói quen sao chép nguyên văn nội dung từ chatbot mà không có sự kiểm chứng thông tin.

Điều này không chỉ tạo ra các sản phẩm thiếu đi chất riêng, mà còn khiến người dùng mất uy tín với khách hàng vì thông tin sai lệch. AI là nhân tố hỗ trợ, còn con người là biên tập viên quyết định chất lượng cuối cùng để cho ra một sản phẩm hoàn thiện.

Người dùng cũng không nên ôm đồm quá nhiều công cụ cùng một lúc. Việc cố gắng học mọi phần mềm từ viết lách, dựng video đến thiết kế AI trong thời gian ngắn sẽ khiến người dùng bị ngợp và không làm chủ được bất kỳ kỹ năng nào.

Chiến lược hiệu quả là hãy bắt đầu với một công cụ chính, đạt đến độ thông thạo rồi mới mở rộng sang các công cụ khác.

Tuy nhiên, bài học từ sinh viên Ngọc Sinh và phát biểu của TS. Ngô Tuấn Phương cũng là lời nhắc nhở quý giá, rằng AI chỉ là trợ lý công việc cho con người. Giá trị thực sự nằm ở tư duy, trải nghiệm và bản sắc riêng của mỗi cá nhân.

Công nghệ có thể làm mọi thứ, nhưng không thể thay thế được chất riêng trong từng tác phẩm. Trong kỷ nguyên mới, một người kinh doanh giỏi không phải là người làm nhiều nhất, mà là người biết dùng AI để giải phóng sức sáng tạo và tư duy con người một cách hiệu quả nhất.