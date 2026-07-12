Những thuê bao sẽ bị khóa hai chiều từ 15/8, thu hồi số từ 20/8

Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), sau hơn hai tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao, các doanh nghiệp viễn thông đã chuyển hơn 114 triệu số thuê bao đang hoạt động tới Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối soát.

Kết quả cho thấy hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công. Trong khi đó, khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin theo quy định và hiện đang bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều kể từ ngày 15/4/2026.

Theo lộ trình, từ ngày 15/8, toàn bộ số thuê bao chưa hoàn thành xác thực sẽ bị khóa hai chiều. Nếu đến ngày 20/8 vẫn không thực hiện chuẩn hóa, các số thuê bao này sẽ bị thu hồi theo quy định.

Thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin sẽ bị khóa hai chiều từ ngày 15/8 và bị thu hồi sau ngày 20/8 nếu không thực hiện chuẩn hóa theo quy định. (Ảnh minh hoạ)

Cục Viễn thông cho biết kể từ ngày 15/6 đến nay đã có hơn 3,8 triệu thuê bao hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin sau khi bị tạm dừng dịch vụ một chiều, cho thấy nhiều người dùng đã bổ sung thông tin để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Đối với nhóm người yếu thế, ngay từ khi triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã yêu cầu việc xác thực thông tin thuê bao vừa phải tuân thủ quy định pháp luật, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, hạn chế tối đa nguy cơ bị gián đoạn liên lạc do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông được yêu cầu xây dựng nhiều phương án hỗ trợ như thiết lập các điểm hướng dẫn trực tiếp tại địa phương; cử nhân viên chính thức đến hỗ trợ xác thực đối với những trường hợp cần thiết; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn tất việc xác thực thông tin.

Đến nay, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì các hình thức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin trước thời hạn.

Cục Viễn thông khuyến nghị người dùng, nhất là các thuê bao thuộc nhóm yếu thế, chủ động truy cập ứng dụng VNeID để kiểm tra các số thuê bao đã đăng ký dưới tên mình, đồng thời theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để kịp thời xác nhận chính chủ theo hướng dẫn.

Liên quan đến kỳ vọng giảm cuộc gọi rác và tin nhắn rác sau đợt rà soát thông tin thuê bao, Cục Viễn thông cho rằng SIM di động chỉ là một trong nhiều công cụ mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc phát tán thông tin không mong muốn. Vì vậy, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là một giải pháp quan trọng nhưng chưa phải biện pháp duy nhất.

Trong thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an triển khai các giải pháp ngăn chặn cuộc gọi rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, cơ quan này cũng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó có việc sửa đổi Nghị định 91/2020/NĐ-CP, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Cục Viễn thông, việc chủ động xác minh và quản lý thông tin thuê bao không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, giảm nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.