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Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch tới 850 tỷ đồng

| | Kinh tế số

Chiều 11/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn lên tới 850 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung đấu tranh xử lý các loại tội phạm về xâm phạm sở hữu trí tuệ; tội phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các trang web để “phát lậu” trực tiếp các trận bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy mô lớn.

Đến ngày 26/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Thọ.... triệu tập, làm việc với 20 đối tượng có liên quan. 

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 25 điện thoại di động và 20 máy tính, màn hình các loại, 30 triệu đồng tiền mặt; tạm dừng giao dịch 28 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ tháng 6/2025 cho đến khi bị bắt giữ. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc được xác định lên tới 850 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đây là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá và xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo Phạm Ngân

VTV

Từ Khóa:
cá độ bóng đá

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