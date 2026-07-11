OpenAI khai tử trình duyệt AI Atlas sau chưa đầy một năm ra mắt

OpenAI thông báo sẽ khai tử ChatGPT Atlas, trình duyệt tích hợp AI ra mắt hồi tháng 10/2025, với thời điểm ngừng hoạt động dự kiến vào ngày 9/8/2026. Thông tin do James Sun, người phụ trách mảng trình duyệt của OpenAI, công bố trên X.

Giao diện trình duyệt ChatGPT Atlas trên macOS

Theo James Sun, toàn bộ năng lực duyệt web bằng AI mà Atlas từng thử nghiệm sẽ được phân bổ lại vào 3 sản phẩm khác thay vì gói gọn trong một trình duyệt độc lập. Ứng dụng ChatGPT trên desktop sẽ có trình duyệt tích hợp mạnh hơn, cho phép truy cập trang web, đăng nhập tài khoản, tải file và thao tác trực tiếp trên trang mà không cần rời khỏi ChatGPT. Một tiện ích mở rộng cho Chrome sẽ đọc nội dung trang người dùng đang mở, trả lời câu hỏi, tóm tắt nội dung và khởi động các tác vụ dài hơi ngay trong thanh trình duyệt, cạnh tranh trực tiếp với Gemini Side Panel của Google. Riêng các tác vụ phức tạp sẽ được xử lý bởi một trình duyệt chạy trên đám mây, đặt trên máy chủ của OpenAI, để AI agent tự thực hiện thay người dùng mà không chiếm dụng tab trên máy cá nhân.

"Toàn bộ những năng lực này được xây dựng từ bài học của những người dùng Atlas đã tin tưởng thử nghiệm một trình duyệt hoàn toàn mới", James Sun viết. Ông cho biết quyết định khai tử Atlas dựa trên kết luận rằng trình duyệt hoạt động tốt hơn khi là một tính năng nằm trong hệ sinh thái sẵn có, thay vì một sản phẩm độc lập phải cạnh tranh trực diện với Chrome. Đây cũng là sản phẩm tiêu dùng thứ hai của OpenAI bị dừng phát triển trong năm nay, sau ứng dụng tạo video Sora.

Atlas ra mắt tháng 10/2025 với tham vọng trở thành trình duyệt được xây riêng cho kỷ nguyên AI, nhưng trong suốt thời gian tồn tại chưa từng mở rộng ra ngoài macOS dù từng hứa hẹn phiên bản Windows, iOS và Android sẽ sớm có mặt. OpenAI cũng không công bố bất kỳ số liệu người dùng nào của Atlas trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

James Sun cho biết OpenAI sẽ gửi thêm hướng dẫn chuyển đổi tới người dùng Atlas qua ứng dụng và email trong những ngày tới, trước khi trình duyệt này chính thức ngừng hoạt động vào 9/8.