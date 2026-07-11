Khoảng 13 triệu thuê bao bị khoá một chiều do chưa chuẩn hoá thông tin

Theo Cục Viễn thông, hơn 114 triệu thuê bao đang hoạt động đã được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó hơn 96 triệu thuê bao đã xác thực thành công. Khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin nên đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Nếu không cập nhật trước ngày 15/8, các thuê bao này sẽ bị khóa hai chiều và bị thu hồi từ ngày 20/8. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục duy trì các điểm hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, bảo đảm đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các giải pháp hỗ trợ bao gồm: Thiết lập các điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao; cử nhân viên chính thức của doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ xác thực trực tiếp đối với các trường hợp cần thiết; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực theo quy định.

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tiếp tục duy trì và triển khai các hình thức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao.

Cục Viễn thông khuyến nghị các thuê bao (nhất là các thuê bao thuộc tập yếu thế) chủ động truy cập Ứng dụng VneID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VneID. Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.