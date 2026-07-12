Biến căng: Apple kiện OpenAI, tố "ăn cắp" bí mật phần cứng

Apple ngày 10/7 nộp đơn kiện OpenAI lên tòa án liên bang khu vực Bắc California, cáo buộc công ty sở hữu ChatGPT đánh cắp bí mật thương mại để phát triển thiết bị phần cứng cạnh tranh với iPhone. Đơn kiện nhắm vào cả OpenAI, công ty phần cứng io Products mà OpenAI mua lại năm ngoái, cùng hai cựu nhân viên Apple hiện đang làm việc cho đối thủ.

"Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", Apple viết trong đơn kiện, cho rằng hành vi đánh cắp diễn ra ở nhiều cấp bậc tại OpenAI và được chính lãnh đạo công ty làm gương.

Hai cá nhân bị nêu tên trong đơn kiện gồm Tang Yew Tan và Chang Liu. Tang Yew Tan làm việc tại Apple 24 năm, từng giữ chức Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm phụ trách iPhone và Apple Watch, trước khi chuyển sang OpenAI và hiện là Giám đốc phần cứng của công ty này. Apple cáo buộc Tang Yew Tan dùng mã code nội bộ của Apple để khai thác thông tin từ các ứng viên phỏng vấn, đồng thời yêu cầu ứng viên còn đang làm việc tại Apple mang theo linh kiện thật của hãng đến buổi phỏng vấn để trình bày. Apple cũng cho rằng Tang Yew Tan đã gửi email cho chính mình thông tin về các nhà cung ứng của Apple trước khi rời công ty.

Tang Yew Tan, người từng phụ trách thiết kế iPhone và Apple Watch tại Apple, nay là Giám đốc phần cứng OpenAI - Ảnh: IG

Chang Liu làm kỹ sư điện hệ thống cấp cao tại Apple trong 8 năm, gia nhập OpenAI từ tháng 1/2026. Theo đơn kiện, Chang Liu không trả lại laptop do Apple cấp sau khi nghỉ việc, sau đó khai thác một lỗi xác thực để truy cập vào hệ thống lưu trữ nội bộ của Apple và tải về hàng chục file mật liên quan đến phần cứng, bao gồm tài liệu kỹ thuật và dữ liệu dự án chưa công bố.

Bị đơn thứ ba trong vụ kiện là io Products, công ty phần cứng do Jony Ive, cựu Giám đốc thiết kế của Apple, đồng sáng lập cùng Tang Yew Tan và Evans Hankey. OpenAI mua lại io Products năm 2025 với giá 6,5 tỷ USD để xây dựng mảng thiết bị tiêu dùng, hiện do Jony Ive dẫn dắt. Dù vậy, Jony Ive không bị nêu tên là bị đơn cá nhân trong vụ kiện lần này.

Jony Ive - cựu Giám đốc thiết kế Apple, hiện dẫn dắt mảng thiết bị phần cứng của OpenAI - Ảnh: Internet

Apple và OpenAI từng là đối tác thân thiết. Tại sự kiện WWDC năm 2024, Apple công bố tích hợp ChatGPT vào Siri và nền tảng Apple Intelligence, với sự xuất hiện của CEO OpenAI Sam Altman tại khuôn viên Apple. Quan hệ hai bên rạn nứt dần sau khi OpenAI công bố tham vọng phần cứng, và đến sự kiện WWDC 2026 vừa qua, Apple xác nhận phiên bản Siri mới sẽ chuyển sang dùng mô hình Gemini của Google thay vì ChatGPT.

Apple cho biết đã gửi thư cho OpenAI từ tháng 2/2026 để bày tỏ lo ngại về vụ việc nhưng không nhận được phản hồi. Trong đơn kiện, Apple cũng nêu con số hơn 400 cựu nhân viên của hãng hiện đang làm việc tại OpenAI.

Biểu tượng ChatGPT xuất hiện trong ứng dụng Cài đặt trên iPhone, tính năng tích hợp hiện tại giữa hai công ty - Ảnh: Internet

Đại diện OpenAI phản hồi ngắn gọn: "Chúng tôi không hứng thú với bí mật thương mại của công ty khác. Chúng tôi vẫn tập trung xây dựng công nghệ đổi mới mang lại lợi ích cho mọi người". Công ty cho biết đang xem xét nội dung đơn kiện.

Apple yêu cầu tòa ra lệnh cấm OpenAI sử dụng hoặc tiết lộ bí mật thương mại liên quan, buộc trả lại toàn bộ tài liệu mật, bảo toàn chứng cứ phục vụ điều tra, bồi thường thiệt hại, đồng thời yêu cầu OpenAI thiết kế lại các sản phẩm sắp ra mắt để đảm bảo không chứa công nghệ của Apple. Apple cũng đề nghị vụ việc được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Tòa án liên bang khu vực Bắc California hiện chưa ấn định lịch xử đầu tiên.