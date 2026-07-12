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EU đưa ra cảnh báo với Facebook và Instagram

| | Kinh tế số

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo công ty công nghệ Meta của Mỹ phải thay đổi "thiết kế gây nghiện" của Facebook và Instagram nếu không muốn đối mặt với khoản phạt nặng.

(Ảnh: Business Insider)

(Ảnh: Business Insider)

Trong một đánh giá sơ bộ ngày 10/7, Ủy ban châu Âu EC kết luận rằng các nền tảng của Meta đã vi phạm các quy tắc nội dung của EU. EC yêu cầu Facebook và Instagram phải thay đổi. 

Những thay đổi gồm: Vô hiệu hóa các tính năng gây nghiện chính, thực hiện hiệu quả tính năng nhắc nghỉ giải lao khi sử dụng màn hình, điều chỉnh hệ thống đề xuất để giảm bớt tính tương tác.

Meta bày tỏ không đồng ý với kết luận của Ủy ban châu Âu, song sẽ vẫn "hợp tác mang tính xây dựng".

Bà Henna Virkkunen, phụ trách công nghệ của EU, nói với Reuters rằng theo đánh giá, thuật toán hiện nay của Facebook và Instagram có tính gây nghiện quá cao, nên cần được thay đổi. Nếu Meta không điều chỉnh, Ủy ban châu Âu sẽ tiến tới ban hành quyết định kết luận công ty không tuân thủ quy định.

Meta có thể phản hồi trước khi EC đưa ra quyết định cuối cùng trong những tháng tới. Nếu bị kết luận vi phạm, công ty có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu hằng năm.

Đây không phải là động thái duy nhất của EU nhằm vào Meta. EC hiện cũng điều tra hiện tượng "hiệu ứng hố thỏ" (rabbit hole), tức việc thuật toán của Facebook và Instagram liên tục đề xuất các nội dung tương tự nội dung đang xem, khiến người dùng bị cuốn vào việc phải xem tiếp.

Trong một vụ việc khác được công bố vào tháng 4, EC cũng yêu cầu Meta tăng cường các biện pháp ngăn trẻ em dưới 13 tuổi truy cập các mạng xã hội của công ty.

Theo Minh Hằng

VTV

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