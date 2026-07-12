Dòng vốn AI chuyển hướng sang hạ tầng và chip nhớ

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Trên thị trường AI, dòng vốn đầu tư cũng đang có sự dịch chuyển đáng chú ý. Nvidia, tập đoàn chip từng là biểu tượng của làn sóng AI, vừa mất gần 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường so với mức đỉnh chỉ trong chưa đầy hai tháng. Nhưng thị trường không hề hoảng loạn. Đây không phải dấu hiệu AI hạ nhiệt, mà là tín hiệu của một thị trường đang trưởng thành.

Kể từ khi cơn sốt AI tạo sinh bắt đầu cuối năm 2022, Nvidia đã thống trị thị trường chip, vươn lên trở thành công ty có giá trị nhất toàn cầu và dẫn đầu làn sóng đầu tư vào AI. Nhưng chỉ vài tháng gần đây, thị trường đã đổi "khẩu vị".

Phát hiện của Bloomberg, trong chưa đầy hai tháng, giá trị vốn hóa của Nvidia bốc hơi 1.000 tỷ USD, định giá quay về mức trước bùng nổ AI. Cổ phiếu Nvidia đã giảm 16% kể từ lúc lập đỉnh giữa tháng 5. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đang tái cơ cấu danh mục đầu tư AI, dòng vốn chuyển hướng từ Nvidia sang các nhà sản xuất bán dẫn khác.

Cụ thể, theo CNBC, chỉ riêng quý II vừa qua, cổ phiếu của công ty sản xuất bộ nhớ Micron tăng vọt hơn 240%. Trong khi Intel, nhà sản xuất CPU, tăng 216% và AMD tăng 186%. Ba công ty này đã cộng thêm 2.000 tỷ USD vào vốn hóa thị trường.

Rõ ràng dòng vốn AI không chỉ còn chảy vào chip, mà đang rót vào toàn bộ hệ sinh thái vật lý phía sau từ điện cho tới hệ thống làm mát và cả điện hạt nhân cho các trung tâm dữ liệu lớn.

Theo Tom's Hardware, bốn gã khổng lồ Amazon, Microsoft, Google và Meta đã cam kết chi 725 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm 2026, tăng 77% so với năm ngoái. Cả 4 tập đoàn đều đã ký hợp đồng mua điện hạt nhân để cấp điện cho các trung tâm dữ liệu AI, có hợp đồng lên đến 20 năm, theo SMR Intel.

Trong khi cổ phiếu của Vertiv và Eaton, chuyên cung cấp hạ tầng thiết yếu cho trung tâm dữ liệu, đã tăng mạnh từ đầu năm, lần lượt là 25% và 85%.

Có thể thấy dòng tiền không rời bỏ AI mà đang dịch chuyển từ một cổ phiếu dẫn dắt sang toàn bộ hệ sinh thái AI. Thay vì chạy theo trào lưu, thị trường đang đặt cược vào AI một cách sâu hơn, dài hạn hơn và có lẽ cả trưởng thành hơn.