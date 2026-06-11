Đề xuất mới về cấp thẻ căn cước đang được nhiều người dân quan tâm

Nội dung cốt lõi là bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện liên thông cùng với 3 thủ tục quan trọng khác: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đề xuất rút ngắn quy trình đăng ký khai sinh

Dự thảo Nghị định sửa đổi quy trình đăng ký khai sinh theo hướng rút ngắn thời gian xử lý. Theo đó, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức hộ tịch sẽ thực hiện đăng ký khai sinh trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp và chuyển dữ liệu sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân ngay trong ngày làm việc.

Đối với nhóm thủ tục liên thông về khai tử, Bộ Tư pháp đề xuất bãi bỏ thủ tục "xóa đăng ký thường trú" khỏi quy trình đăng ký khai tử - giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Theo Bộ Tư pháp, sau khi cơ quan hộ tịch cập nhật thông tin khai tử vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tình trạng tử vong của công dân sẽ được đồng bộ tự động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên cơ sở đó, cơ quan công an có thể chủ động điều chỉnh thông tin cư trú mà không cần người dân thực hiện thêm thủ tục riêng.

Việc cắt giảm thủ tục này được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa quy trình hành chính, giảm hồ sơ giấy tờ phải kê khai, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân.

Bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi

Một điểm mới đáng chú ý của dự thảo là bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông. So với quy định hiện hành tại Nghị định số 63/2024 của Chính phủ, đây là thủ tục mới được tích hợp trong nhóm thủ tục đăng ký khai sinh liên thông.

Theo quy định của pháp luật về căn cước, việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi được thực hiện trên cơ sở nhu cầu của người đại diện hợp pháp. Trong thực tiễn, nhu cầu thực hiện đồng thời thủ tục cấp thẻ căn cước ngay sau khi đăng ký khai sinh ngày càng tăng nhằm tạo thuận lợi trong quá trình khám chữa bệnh, đi lại và thực hiện các thủ tục khác cho trẻ em.

Tuy nhiên, quy trình liên thông điện tử tại Nghị định số 63 hiện chưa tích hợp thủ tục cấp thẻ căn cước trong nhóm thủ tục đăng ký khai sinh liên thông. Do đó, sau khi hoàn thành đăng ký khai sinh, người dân vẫn phải thực hiện thêm một quy trình và hồ sơ riêng đối với thủ tục cấp thẻ căn cước.

Bộ Tư pháp cho biết việc bổ sung thủ tục này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi chỉ cần kê khai một lần nhưng có thể đồng thời giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho trẻ mới sinh. Đồng thời, quy định mới góp phần tăng cường tính đồng bộ dữ liệu, hạn chế tối đa việc người dân phải cung cấp lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu dân cư, hộ tịch, bảo hiểm xã hội và căn cước.

Do phát sinh thêm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ liên thông được đề xuất tăng từ không quá 3 ngày làm việc lên không quá 9 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh, thời hạn giải quyết tăng từ không quá 5 ngày làm việc lên không quá 12 ngày làm việc.

Việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi trong quy trình liên thông điện tử chỉ được thực hiện khi người dân có nhu cầu và đề nghị cấp thẻ.

Bên cạnh đó, dự thảo giao Bộ Tư pháp chủ trì quản lý, vận hành các hệ thống kết nối liên thông để chia sẻ dữ liệu điện tử phục vụ giải quyết các thủ tục về cư trú, bảo hiểm y tế và cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại Bộ phận Một cửa của các địa phương.