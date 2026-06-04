Đề xuất sớm hình thành chủ trương “lương đủ sống” thay thế lương tối thiểu

Sáng 4-6, trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổng hợp hàng chục ngàn ý kiến của công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn cả nước.

Trong nhóm kiến nghị của công đoàn và người lao động về việc làm, tiền lương và an sinh xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị tiếp tục thực hiện toàn diện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, sớm hình thành chủ trương “lương đủ sống” cho người lao động thay thế lương tối thiểu, giúp người lao động có thu nhập bảo đảm cuộc sống và hướng tới tích lũy.

Tổ chức công đoàn cũng kiến nghị có giải pháp kiểm soát, bình ổn giá cả hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như điện, nước, lương thực, xăng dầu; kiểm soát lạm phát nhằm giảm áp lực chi tiêu để người lao động có thể bảo đảm cuộc sống bằng mức lương hiện hưởng.

Liên quan chính sách lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 phù hợp với bối cảnh phát triển mới của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự thay đổi của quan hệ lao động.

Trong đó, công đoàn đề xuất bổ sung các quy định về quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh AI phát triển mạnh; xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều người lao động đề xuất xây dựng lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động còn 40-44 giờ/tuần, thống nhất với khu vực công. Công đoàn cũng kiến nghị xem xét bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, kéo dài thời gian nghỉ từ ngày 2 đến 5-9.

Đối với vấn đề nhà ở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị quan tâm đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Phát triển nhà ở xã hội cần ưu tiên bố trí trong hoặc gần nơi làm việc của công nhân, đồng thời có giải pháp ngăn chặn đầu cơ, mua bán chênh lệch và triển khai các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cho công nhân thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Tổ chức công đoàn cũng kiến nghị Quốc hội bổ sung xây dựng Luật Tố tụng lao động vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp lao động chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả hơn.