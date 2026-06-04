Lý do khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục

Theo báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, chỉ riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến nước ta đã ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã cán mốc gần 10,6 triệu lượt người, tăng gần 15% so với cùng kỳ và chính thức thiết lập mức cao nhất cho giai đoạn 5 tháng đầu của các năm từ trước đến nay.

Trong 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cán mốc gần 10,6 triệu lượt - mức cao nhất cho giai đoạn 5 tháng đầu của các năm từ trước đến nay. Ảnh: VGP.

Đường hàng không vẫn là phương tiện di chuyển được ưa chuộng nhất, đón hơn 8,7 triệu lượt khách (chiếm hơn 82% tổng lượng khách quốc tế) và tăng 11% so với cùng kỳ.

Xét về các thị trường cung cấp khách, châu Á tiếp tục dẫn đầu bảng với 7,77 triệu lượt người (tăng 7,7%). Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai quốc gia đóng góp lượng khách lớn nhất, lần lượt đạt gần 2,3 triệu và hơn 1,92 triệu lượt.

Bên cạnh đó, thị trường châu Âu ghi nhận sự phục hồi và bứt tốc ngoạn mục với mức tăng gần 55%, đạt gần 1,86 triệu lượt. Khách đến từ Liên bang Nga bùng nổ mạnh mẽ nhất khi ghi nhận chỉ số tăng trưởng lên tới 294% so với cùng kỳ (đạt gần 618.000 lượt).

Khu vực châu Mỹ cũng đóng góp gần 596.000 lượt khách (tăng 19,9%), trong đó riêng thị trường Mỹ đã đạt gần 446.000 khách.

Theo Cục Thống kê, sự bùng nổ của lượng khách đã mang lại bức tranh tươi sáng cho doanh thu ngành du lịch. Tính trong 5 tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 40.600 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ.

Nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Dẫn đầu là Khánh Hòa tăng gần 34%, theo sau là Quảng Ninh tăng hơn 25%, Quảng Ngãi tăng hơn 23% và TP.Huế tăng gần 19%. Các trung tâm lớn như Hà Nội và TP.HCM cũng duy trì đà tăng ổn định, lần lượt là 12,5% và hơn 8%.

"Kết quả này là nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến quảng bá được chuyên nghiệp hóa và hệ thống sản phẩm du lịch được đa dạng hóa phù hợp xu hướng", đại diện Cục Thống kê cho biết.

Nói về lý do chọn Việt Nam làm điểm đến trong mùa hè này, chị Lưu Châu - du khách đến từ Quảng Châu, Trung Quốc - chia sẻ: "Gia đình tôi chọn Hà Nội và Hạ Long cho kỳ nghỉ dưỡng năm nay vì đi tàu liên vận gần và tiết kiệm; còn đi máy bay thì thủ tục visa cực kỳ nhanh gọn. Phong cảnh biển tuyệt đẹp, hải sản tươi ngon và các dịch vụ lưu trú ngày càng chất lượng là những điểm cộng khiến chúng tôi muốn quay lại nhiều lần nữa".

Chị Emily Johnson - du khách đến từ bang California, Mỹ - hào hứng kể: "Mùa hè ở Việt Nam đầy ắp những trải nghiệm sống động. Chúng tôi bị thu hút bởi thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa đặc sắc và sự hiếu khách của người dân địa phương. Hơn hết, an ninh cực kỳ tốt và môi trường xã hội ổn định khiến chúng tôi vô cùng an tâm để khám phá".