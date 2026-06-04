Cơ quan Thuế thông báo: Các cá nhân trong danh sách sau đây bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 3/6, Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị đã công khai loạt Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh, gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của các trường hợp này là từ ngày ban hành Thông báo (ngày 29/5) đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Danh sách được tổng hợp từ Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị cụ thể như sau:

Tên người bị tạm hoãn xuất cảnh Doanh nghiệp/Tổ chức làm người đại diện pháp luật MST tổ chức Lý do tạm hoãn xuất cảnh Võ Văn Quang Chi nhánh Du lịch Thám hiểm Đại Dương - CTCP Adventure Ocean

0315063814-001 Là người đại diện theo pháp luật của Chi nhánh Du lịch Thám hiểm Đại Dương - CTCP Adventure Ocean thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

Phan Thị Thành Công ty TNHH Cát Trắng Quảng Phương 3100270301 Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cát Trắng Quảng Phương thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định Nguyễn Văn Huệ Xí nghiệp Xây dựng Tổng hợp Anh Tiến 3100299300 Là người đại diện theo pháp luật của Xí nghiệp Xây dựng Tổng hợp Anh Tiến thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định Huỳnh Thị Hồng Tâm Doanh Nghiệp Tư Nhân Đóng Tàu Thuyền Công Sáu 3100349336 Là người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp Tư Nhân Đóng Tàu Thuyền Công Sáu thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định Nguyễn Tiến Lãi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Nguyên Phát

3101056533 Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Nguyên Phát thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

Nguyễn Thị Quỳnh Phương Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Phong 3100368522 Là người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Phong thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định Phạm Ngọc Tiến Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Lâm Anh 3100382686 Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Lâm Anh thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định Phạm Bá Dũng Xí nghiệp Xây dựng - Vật liệu Xây dựng Thanh Long 3100297783 Là người đại diện theo pháp luật của Xí nghiệp Xây dựng - Vật liệu Xây dựng Thanh Long thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá hạn nộp theo quy định Nguyễn Thình Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên 3100384605 Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Nguyên thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

Dương Cẩm Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Cẩm Tú 3100992089 Là người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định Trịnh An Toàn Công ty TNHH TM - XD Đông Bắc 3100629848 Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM - XD Đông Bắc thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định Mai Xuân Hiệp Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Dũng 3100407002 Là người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Dũng thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

Các trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Ngày 28/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định này được xem là bước siết chặt quản lý, đồng thời thiết lập rõ các tiêu chí về mức nợ, thời gian chậm nộp cũng như cơ chế thông báo, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 3, bốn nhóm đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh.

- Bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

- Có số tiền nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Cá nhân đại diện pháp luật cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

- Có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên.

- Số tiền thuế nợ đã quá hạn trên 120 ngày.

Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

- Gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam.

- Có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.