Thứ trưởng Bộ Công Thương: "Đến nay, chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học"

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: VGP

Chiều nay, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5. Theo đó, tại buổi họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời, làm rõ nhiều câu hỏi về tình hình kinh tế - xã hội được báo chí quan tâm.

Giải đáp một số câu hỏi liên quan đến việc kiểm soát chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, theo Quyết định số 53 ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam sẽ chuyển đổi sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học.

Hiện nay, các loại xăng sinh học phổ biến trên thị trường là xăng E5 và E10. Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức liên quan chuẩn bị nhiều nội dung nhằm bảo đảm triển khai chương trình hiệu quả, đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Đến nay, nhiều nhiệm vụ đã được triển khai.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, các loại xăng nhiên liệu sinh học phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Đây là yêu cầu bắt buộc.

Về công tác kiểm tra, kiểm soát, việc này được thực hiện ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ. Tất cả các khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Người tiêu dùng khi sử dụng cũng cần phản ánh, đánh giá để góp phần hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát.

Đối với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh và bán lẻ xăng nhiên liệu sinh học, trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng đã được quy định rõ trong pháp luật về kinh doanh xăng dầu cũng như pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các lực lượng chức năng. Với Bộ Công Thương, lực lượng nòng cốt là Quản lý thị trường. Ở địa phương có lực lượng quản lý thị trường địa phương, đồng thời có sự phối hợp của công an, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương cùng các lực lượng chức năng liên quan để thực hiện kiểm tra, kiểm soát và giám sát chất lượng xăng nhiên liệu sinh học.

Công tác kiểm tra được triển khai dưới nhiều hình thức, bao gồm kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban.

"Danh sách các đối tượng kiểm tra chưa được công bố nhằm bảo đảm tính bất ngờ và hiệu quả của hoạt động kiểm tra", Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Đối với các hành vi vi phạm, pháp luật hiện hành đã quy định rõ về thẩm quyền, phạm vi, mức độ và hình thức xử lý, bao gồm xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động và các biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm cụ thể.

Hướng tới lợi ích cao nhất của người tiêu dùng

Liên quan đến nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng cho biết, Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các quy định rõ ràng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể liên quan nhằm bảo vệ người tiêu dùng một cách tốt nhất.

Bộ Công Thương quán triệt quan điểm rằng việc chuyển đổi sang sử dụng xăng nhiên liệu sinh học phải hướng tới lợi ích cao nhất cho người dân và người tiêu dùng. Quyền lợi của người tiêu dùng luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách.

Để bảo vệ người tiêu dùng, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp nhận phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học.

Trước hết, các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xe, động cơ và thiết bị sử dụng xăng sinh học cần tăng cường cung cấp thông tin, trả lời phản ánh, kiến nghị và tư vấn kỹ thuật cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng nắm rõ các vấn đề kỹ thuật liên quan.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá lại mức độ tương thích của phương tiện với xăng nhiên liệu sinh học.

Một số hãng xe đã công bố kết quả đánh giá này. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục hướng dẫn người sử dụng, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dự phòng các tình huống kỹ thuật có thể phát sinh.

"Đến nay, chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học", Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đang xây dựng các bộ cẩm nang và bộ câu hỏi-đáp để giải thích, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của người dân. Các bộ câu hỏi-đáp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trên cơ sở tiếp tục lắng nghe ý kiến và phản ánh từ các bên liên quan.

Bên cạnh đó, các kênh tiếp nhận thông tin sẽ được đa dạng hóa, trong đó có việc thiết lập tổng đài tự động nhằm tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và cập nhật thông tin khách quan cho người dân.