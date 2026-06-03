Toàn cảnh công trường cầu dây văng gần 12.000 tỷ đồng nối Hà Nội và Hưng Yên
Hàng loạt trụ cầu cạn thuộc dự án cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng đang dần lộ diện trên công trường, khi dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu nổi.
- 03-06-2026
- 03-06-2026
- 03-06-2026
Cận cảnh công trường thi công cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng
Các mũi thi công hiện được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc.
Theo VTC News
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