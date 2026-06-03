105 người nộp thuế sau cần liên hệ ngay với cơ quan thuế

Thuế cơ sở 24 TP Hà Nội vừa công khai danh sách 105 người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái "không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" nhưng vẫn còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Cụ thể, Thuế cơ sở 24 TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 3940/TB-TCS24-QLDN về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, việc công khai được thực hiện căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Điều 29 và Điều 23 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế cho biết có 105 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 06 - "người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" nhưng vẫn còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Tổng số tiền nợ thuế và các khoản phải nộp của 105 trường hợp này là 14.955.872.223 đồng, tương đương gần 15 tỷ đồng.

Theo Thuế cơ sở 24 TP Hà Nội, lý do công khai là các trường hợp trên vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Khoản 2 Điều 29 và Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan thuế cho biết danh sách chi tiết các người nộp thuế thuộc diện công khai được đính kèm theo thông báo.

Danh sách 105 người nộp thuế bị công khai thông tin nợ thuế gồm: